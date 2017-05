UPDATE Alertă la New York. O maşină a intrat în plin în pietoni în apropiere de Times Square. Cel puţin o persoană a murit, iar 19 au fost rănite FOTO VIDEO

UPDATE 20.45 Potrivit unui nou bilanţ provizoriu furnizat de Departamentul Pompierilor din New York, o persoană a murit şi 19 au fost rănite după ce o maşină a intrat în pietonii aflaţi în apropiere de piaţa Times Square din New York.

„FDNY confirmă un bilanţ actualizat de un mort şi 19 răniţi în accidentul de maşină din Times Square“, a comunicat pe Twitter Departamentul Pompierilor din New York (Fire Department of New York, FDNY), relatează AFP, preluată de dhnet.be.