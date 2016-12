O ştire falsă a provocat tensiuni nucleare între Pakistan şi Israel

Schimbul a avut loc în urma publicării unui articol fals intitulat „Ministrul Apărării israelian: În cazul în care Pakistanul trimite trupe terestre în Siria cu orice pretext, vom distruge această ţară cu un atac nuclear”.

Într-un aparent răspuns la poveste, ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Mohammad Asif, a transmis un avertisment Israelului pe Twitter că „Pakistanul este de asemenea un stat nuclear”.

Israeli def min threatens nuclear retaliation presuming pak role in Syria against Daesh.Israel forgets Pakistan is a Nuclear state too AH

Ministerul Apărării din Israel a răspuns pe Twitter sâmbătă, spunând că povestea originală a fost „total fictivă”.

@KhawajaMAsif reports referred to by the Pakistani Def Min are entirely false