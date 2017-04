Miting uriaş la Istanbul organizat de preşedintele Erdogan pentru susţinerea referendumului

Preşedintele Recep Erdogan şi partidul său aflat la putere AKP susţin că noul sistem va face Turcia mult mai eficientă şi stabilă.





Erdogan a susţinut în faţa mulţimii adunate pe malul Mării Marmara că actualul sistem a creat mult prea multe guverne de scurtă durată.





„În perioada în care noi am avut 48 de guverne, Statele Unite au avut 17 preşedinţi, Franţa 11, iar Anglia 15 guverne. Faptul că noi am avut 48 de guverne nu este o dovadă a forţei democraţiei noastre, ci a instabilităţii ei”, a susţinut Recep Erdogan în faţa mulţimii. În plus, acesta i-a acuzat pe opozanţii referendumului că au scopuri comune cu grupările teroriste PKK şi mişcarea Gullen, şi că odată cu schimbarea constituţională va readuce în legalitate pedeapsa cu moartea.





Principalele partide de opoziţie şi criticii acestei schimbări susţin că aceste amendamente vor da mult prea multă putere unei singure persoane, ceea ce va submina separarea puterilor în stat.





Dacă va fi aprobat, în noul sistem nu va mai exista postul de prim-ministru, iar preşedintele va putea numii miniştrii. În plus, preşedintele va putea fi afiliat unui partid politic în mod oficial.





„Erdogan este eroul nostru. El este cel ce apără ţara şi poporul acesta”, a declarat un suporter pentru postul AL Jazeera.





„Schimbările vor face Turcia mai puternică şi guvernul mult mai eficient”,a susţinut un altul.





„Există forţe ce vor să dividă această ţară. Cu noile schimbări vom fi mult mai puternici în faţa grupărilor teroriste şi a Vestului”, afirmă un alt susţinător al preşedintelui Erdogan, citat de aceeaşi sursă.





„Vrem Turcia să se dezvolte, şi vrem ca Recep Erdogan să rămână liderul nostru. Fără el Turcia nu este aceeaşi”, a declarat un alt susţinător pentru AFP.





Conform BBC Turcia, gruparea teroristă ISIS a cerut simpatizanţilor săi prin intermediul publicaţiilor sale online să atace secţiile de votare şi să facă totul posibil pentru a perturba votul din 16 aprilie. Peste 55 de milioane de cetăţeni turci sunt aşteptaţi la urne duminica viitoare.