François Fillon, candidatul dreptei la prezidenţialele din Franţa, nu renunţă la candidatură deşi va fi inculpat

„ Nu voi ceda, nu mă voi retrage şi vă cer să mă sprijiniţi. Nu vă lăsaţi abuzaţi, vă cer să rezistaţi“ a spus candidatul conservatorilor adresându-se „poporului francez“.

„Avocatul meu a fost înştiinţat că pe 15 martie sunt convocat la judecătorul de instrucţie pentru a fi inculpat. Este un caz fără precedent “ a declarat François Fillon. „ Nu am deturnat bani publici, am făcut doar ceeace au făcut un sfert dintre deputaţii francezi, am dat de lucru soţiei mele“ a repetat cel care este bănuit de justiţie şi acuzat de presă că ar fi oferit un post de lucru fictiv soţiei sale la parlament ani de zile contra unei sume totale ce se apropie de milionul de euro.

Tonul folosit de Fillon astăzi a fost unul foarte combativ, ba chiar violent pe alocuri la adresa presei şi a judecătorilor. „Statul de drept a fost violat, prezumţia de nevinovăţie a dispărut în cazul meu, procedura judiciară a fost încălcată. Putem vorbi, cum au făcut-o déjà mulţi amici de-ai mei politici, de un asasinat politic. Se doreşte astfel şi uciderea alegerilor prezidenţiale, a libertăţii sufragiului“ a subliniat François Fillon.

Dar Fillon a decis să nu se retragă, cu riscul de ruina şansele conservatorilor la aceste alegeri prezidenţiale.