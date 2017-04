China a lansat la apă cel de-al doilea portavion al său, primul de construcţie domestică

Noul portavion are un deplasament de 70.000 de tone, o lungime de 315 metri şi poate atinge o viteză maximă de 31 de noduri. După operaţiunile de modernizare a primului său portavion începute în aul 2011, Chinei i-a luat doar cinci ani pentru a produce noua navă. Deşi similare ca aspect, noua navă prezintă unele îmbunătăţiri: pe lângă echipamentele de ultimă generaţie, aceasta are un hangar mai mare ce îi va permite să transporte mai multe avioane de vânătoare J-15 şi alte tipuri de avioane.

Ziarul oficial al Partidului Comunist Chinez, People's Daily, a comentat lansarea noii nave de luptă ca o necesitate în contextul în care China „se confruntă cu o situaţie de securitate maritimă din ce în ce mai complicată iar o marină militară puternică este necesară pentru protejarea securităţii naţionale şi a drepturilor maritime”.

Strategii marinei militare chineze au declarat că „Beijing-ul are nevoie de patru portavioane, două pentru asigurarea securităţii în Pacificul de vest şi alte două pentru cea din Oceanul Indian”.

Dar, observatorii militari au apreciat că lansarea acestui portavion reprezintă doar un progres modest în procesul de modernizarea a armatei chineze, dată fiind diferenţa uriaşă între marina militară chineză şi cel mai puternic rival din regiunea Asia-Pacific, marina militară a Statelor Unite.

Pentagonul a afirmat că intenţionează să deplaseze 60% din capacitatea marinei militare în zona Asia-Pacific până în anul 2020 în cadrul strategiei de pivotare către Asia iniţiate de către fostul preşedinte Barak Obama. Până acum, succesorul lui, Dl. Trump, nu a repudiat această strategie, chiar a propus o creştere cu 10% a bugetului apărării pentru acest an, în scopul pe termen lung de sporire a personalului militar cu 60.000 şi a capacităţii navale la 350 de nave de la cele 272 astăzi.

Analistul militar din Hong Kong, Liang Guoliang, a declarat pentru publicaţia South China Morning Post că „noua navă are încă nevoie de doi, trei ani până când să devină operaţională”. Acesta a notat că Statele Unite au 10 portavioane operaţionale, cu patru dintre ele aflate în zona Asia-Pacific.

„Marina militară a Statelor Unite are un deplasament total de 9,5 milioane de tone, pe când China are doar 400,000 de tone, sau 4% din capacitatea celei americane. Statele Unite au totodată alt tipuri de avioane de vânătoare pe aceste portavioane, inclusiv F-35. cel mai avansat avion de acest tip, pe când China nu are decât modelul J-15”, a declarat Dl. Liang.

„Cred că armata chineză trebuie să realizeze că încă sunt diferenţe majore între capacităţile militare maritime ale celor două ţări”, a completat acesta.

Alţi analişti militari au sugerat că această dezvoltare a marinei militare chineze, chiar dacă încă incapabilă să conteste supremaţia Statelor Unite în regiune, reprezintă un semnal de alarmă pentru India, unul din pricipalii competitori regionali ai Chinei şi în special în zona Oceanului Indian. Marina Indiei are în prezent un singur portavion operaţional, iar ştirea cu privire la expansiunea marinei Chinei va reprezenta sigur un semnal de alarmă pentru New Delhi.