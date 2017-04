„Vocea României Junior“: Cine sunt cei trei finalişti şi cum s-au prezentat în semifinală VIDEO

Antrenorii „Vocea României Junior“ au avut de luat o decizie grea în ediţia de duminică. Aceştia şi-au ales finaliştii cu care vor concura pentru marele trofeu şi premiul în valoare de 50.000 de euro.

Prin urmare, în marea finală, echipa Andra va fi reprezentată de Karina Stefan, care a convins-o pe antrenoare cu piesa „Roar“, de la Katy Perry.



Vocea Romaniei Junior - sezonul 1: Karina Stefan - Roar pe vocearomanieijunior.protv.ro

Inna a decis să meargă în finală alături de Andrei Ciurez, care a interpretat piesa „What do you want from me“ a lui Adam Lambert.



Vocea Romaniei Junior - sezonul 1: Andrei Ciurez - What do you want from me pe vocearomanieijunior.protv.ro

Maia Mălăncuş a reuşit să-l impresioneze pe Marius Moga până la lacrimi cu piesa „Stone Cold“ (Demi Lovato) şi l-a convins să o aleagă ca reprezentantă a echipei Moga.





Pe cei trei concurenţi îi puteţi urmări în marea finală de duminică, de la ora 20.30, la Pro TV.





Până în semifinala „Vocea României Junior“ au ajuns şi Andrei Theodor, Jennifer Dumitraşcu (Echipa Moga), Teodor Danci, Jessica Lăzărescu (Echipa Andra), Voicu Dumitraş şi Alexia Niculae (Echipa Inna)