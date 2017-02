Un celebru bucătar-şef, printre concurenţii noii emisiuni de dans de la Pro TV

Pasiunea lui Joseph Hadad pentru gătit a început când avea doar 16 ani, atunci s-a înscris şi la o şcoală în domeniul culinar, iar la 21 de ani a avut primul său job, acela de asistent chef. Trei ani mai târziu, a fost numit Chef-Garde–Manager la un important restaurant din Tiberias (Israel). În anul 1989, Joseph a fost promovat şi a devenit Executive Chef la un faimos retaurant din Ierusalim.

În ultimii 35 de ani, Joseph şi-a dedicat majoritatea timpului marii sale pasiuni, gastronomia de top, talentul său fiind rapid remarcat atât de către colegii lui, cât şi de către clienţi, în restaurante celebre din întreaga lume. Pe lângă pasiunea pentru bucătărie şi realizările sale în acest domeniu, Joseph iubeşte muzica şi dansul, iar show-ul de dans difuzat de Pro TV reprezintă ocazia perfectă pentru el de a le arăta românilor şi o altă parte a personalităţii sale.

Chef-ul Joseph Hadad va începe antrenamentele în curând şi promite să înveţe cât mai multe stiluri de dans, astfel încât să ajungă pe ringul de dans la fel de apreciat ca în bucătărie.

În ceea ce priveşte implicarea într-un show de dans şi ceea ce îşi doreşte de la această experienţă, Joseph Hadad a explicat: „Am crescut şi m-am format cu un principiu solid: când te pasionează o meserie trebuie să dai tot ce ai mai bun în direcţia aceea. Aşadar, pentru că mi-am dedicat toată viaţa gastronomiei, marea mea pasiune, am lăsat orice altă activitate ce mi-ar fi putut distrage atenţia. Mi-a plăcut însă mereu sportul, am făcut înot de performanţă, iar dansul l-am privit întotdeauna cu admiraţie. Mi se pare unul dintre cele mai elegante sporturi. Când am auzit prima dată de propunerea de a participa la o emisiune de dans, am fost copleşit. Primul instinct a fost să refuz. Întotdeauna mi-a fost frică de eşec, mai ales într-un domeniu în care nu sunt pregătit. Dar echipa mea mi-a dat curaj şi am simţit că poate e momentul ca românii să mă cunoască şi altfel. Majoritatea mă ştiu drept un chef extrem de dur, exigent şi dedicat totalmente bucătăriei. Puţini ştiu însă că, în esenţă, sunt un om simplu, căruia îi place să se bucure de viaţă, îi place muzica şi îi place să petreacă frumos în puţinul timp liber pe care îl are. Mulţumesc Pro TV pentru şansa de a descoperi în mine ceva ce nu ştiam că am. Nu aveam idee că pot simţi atât de bine muzica şi nici nu aveam idee că mă pot mişca aşa de frumos pe ritm. Sunt încântat şi mă simt în siguranţă, pentru că ştiu că voi avea alături o dansatoare profesionistă. Sper ca publicul român să se îndrăgostească de noul format şi sper să îi pot cuceri şi cu veleităţile mele de dansator, nou deprinse.“