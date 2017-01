Schimb de replici între Guran şi Jucan: „CNA e o mizerie, ar trebui închisă“. „Partea cu desfiinţatul lăsaţi-o celor care vor să fie liberi în a minţi şi dezinforma“

Moise Guran a subliniat într-un interviu pentru paginademedia.ro că CNA nu poate opri dezinformările de la TV şi că este o instituţie ineficientă care consumă resursele bugetului, catalogând-o drept „o mizerie“.

Guran: „CNA e o mizerie care trebuie închisă. O plătim degeaba. Oamenii de acolo mănâncă zece milioane de lei“

„Am refuzat toate joburile publice care mi s-au propus. CNA, în afară de asta, este o instituţie care trebuie desfiinţată. Şi-a dat măsura incompetenţei. O plătim degeaba. Încă o dată: CNA trebuie desfiinţat! Tu mă întrebi cine poate pune o frână dezinformării de pe TV? Eu îţi spun nu CNA. S-a dovedit! Oamenii de acolo mănâncă zece milioane de lei, ăsta e bugetul lor, pe an degeaba“, a zis el pentru sursa citată.

Guran a mai sugerat că membrii Consiliului ar fi „cozile de toport ale politicienilor“ şi că „nu fac nimic, nu pun niciun fel de frână“. „Sunt dezinformări peste dezinformări şi campanii de dezinformare evidente de luni de zile pe televizor. A ieşit Kovesi şi a zis că a făcut 12 sesizări până acum. Dacă aş fi în locul ei aş da în judecată instituţia. Ea se sesizează ca şefă a DNA. Nu! Ca persoană fizică. CNA trebuie să răspundă pentru faptul că nu face nimic. CNA e o mizerie care trebuie închisă. Iartă-mă! Singurul care poate face diferenţa este publicul, acest public care alege Antena 3 sau România TV“, a mai zis el, subliind că nu ar accepta un post la CNA.

Jucan: „Domnule Guran, v-aş propune să aveţi o «biziday» şi să veniţi cu o propunere care să transforme CNA“

Valentin Jucan s-a sesizat şi a răspuns pe Facebook la afirmaţiile lui Moise Guran, scriind că acesta face declaraţii „din categoria «Dacă nu mă duce capul, atunci desfiinţez»“. Jucam afirmă că este de acord cu o parte a spuselor lui Guran, referindu-se la testul incompetenţei dat de CNA, dar spune că a adăugat „o prostie“, anume că „CNA trebuie desfiinţat“. „Consider că este un rateu al raţiunii, ţinând cont că vine din partea unui excepţional analist economic. Reformat, da! Restructurat, da! Modernizat, da! Nu desfiinţat. CNA are un rol bine definit“, arată membrul CNA, într-o postare pe Facebook.

„Dacă am aplica această teză şi celorlalte instituţii de care suntem nemulţumiţi mă tem că am rămâne fără Guvern, Parlament, ministere (…) fără tot ceea ce înseamnă instituţie publică. Am rămâne fără gestionarul Statului, să spunem aşa. În ultima perioadă suntem nemulţumiţi inclusiv de o bună parte a presei româneşti. Ce facem? O desfiinţăm şi pe aceasta?“, continuă el.

Justificarea lui Jucan

„CNA există în toate ţările Uniunii Europene, domnule Guran. Şi s-a dovedit a fi o instituţie extrem de utilă şi eficientă, bineînţeles sub condiţia funcţionării corecte. Aşa trebuie să se întâmple şi în România. Instituţiile trebuie să fie reformate, modernizate, să funcţioneze în folosul cetăţenilor, nu desfiinţate. Există propuneri aflate în dezbatere publică referitoare la reformarea CNA şi la modul în care Consiliul poate redeveni «garantul interesului public», aşa cum cere legea. Şi eu am propus de zeci de ori acest lucru, am scris Parlamentului, forurilor europene, am propus proiecte, am făcut tot ce am putut pentru a transparentiza activitatea instituţiei. Un lucru mărunt, ar spune unii, dar iată că de ceva vreme puteţi viziona şedinţele CNA pe internet. Deci, se poate.

Soluţia propusă

Aşadar, domnule Guran, v-aş propune să aveţi o «biziday» în care să analizaţi puţin cadrul european, normalitatea instituţională care ar trebui să guverneze CNA, problemele audiovizualului românesc şi să veniţi cu o propunere care să transforme CNA dintr-o instituţie nefuncţională într-una de nivel european. Vă voi susţine cu toate forţele, credeţi-mă.

Partea cu desfiinţatul lăsaţi-o celor care nu reuşesc să priceapă cum funcţionează corect un stat sau celor care au un interes direct în a desfiinţa CNA, astfel încât să se simtă şi mai liberi în a minţi, dezinforma sau linşa. Nu cred că dumneavoastră vă înscrieţi în vreuna dintre aceste categorii, nu-i aşa?“, afirmă Valentin Jucan.