„Profesioniştii“: Unul dintre cei mai apreciaţi regizori şi scenarişti români vine în platoul emisiunii Eugeniei Vodă FOTO

Regizorul şi scenaristul Nae Caranfil (57 de ani) va fi invitatul Eugeniei Vodă (58 de ani) în următoarea ediţie a emisiunii „Profesioniştii“, ce va fi difuzată de TVR 1 sâmbătă, 28 octombrie, de la ora 22.00.

Nae Caranfil a absolvit în 1984 cursurile Institutului Naţional de Artă Teatrală şi Cinematografică şi a fost repartizat la Buftea ca asistent regie, lucru care nu i-a fost pe plac din prima clipă. A urmat teatrul, dar numai pentru a acumula mai multă experienţă spre a-şi atinge scopul: acela de a face filme.





Nae Caranfil FOTO Ioana Chiriţă

A debutat ca regizor şi scenarist în 1993 cu „E pericoloso sporgersi“, peliculă premiată la festivalurile de film de la Bratislava din acelaşi an şi Baule-1994, dar şi de către ACIN în 1993. Acestui moment de succes i-au urmat altele: „Asfalt tango“ (1995), „Dolce far niente“ (1999), „Filantropica“ (cel mai cunoscut şi de succes film al său, lansat în 2001), „Restul e tăcere“ (2008), „Closer to the Moon“ (marele jaf din 1959 comis de cinci indivizi asupra maşinii BNR, varianta Nae Caranfil), „6.9 pe scara Richter“ (noua sa comedie muzicală, lansată la final de 2016).