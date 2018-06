Primele imagini din ultimul sezon „House of Cards“: Claire Underwood preia controlul total la Casa Albă

Claire Underwood, interpretată de Robin Wright – câştigătoarea Globului de Aur şi nominalizată la premiile Emmy –, se întoarce în calitate de preşedinte al Statelor Unite în cel de-al şaselea sezon al serialului „House of Cards“. Ultimul capitol va avea premiera pe Netflix în acest an sub sloganul „#MyTurn/Rândul meu“.

După primul teaser video, platforma online a făcut publice şi primele imagini din ultimul sezon „House of Cards“. De asemenea, Netflix a anunţat că se vor alătura distribuţiei mai mulţi actori nominalizaţi la Oscar – Diane Lane, Greg Kinnear şi Cody Fern.

După acuzaţiile privind comportamentul sexual inadecvat al actorului Kevin Spacey, compania Netflix a fost nevoită să renunţe la colaborarea cu starul american. Prin urmare, producţia serialului a fost întreruptă pentru a rescrie scenariul, excluzându-l pe Underwood, personajul interpretat de Spacey. Eliminarea lui nu a fost greu de realizat având în vedere că încă din sezonul şase „House of Cards“ se pregătise terenul pentru ca Robin Wright să devină vedeta serialului. Totuşi, scandalul sexual în care este implicat Kevin Spacey a costat compania Netflix 39 de milioane de dolari.

În anul 2013, „House of Cards“ a devenit prima serie originală online care a primit nominalizări importante la Premiile Primetime Emmy. Serialul a primit 53 de nominalizări la Emmy, cu şapte premii câştigate – inclusiv pentru Cea mai bună regie a unui serial-dramă, acordat lui David Fincher. „House of Cards“ a mai fost nominalizat la şase premii Globul de Aur şi a câştigat două - ambele pentru interpretările actorilor principali, Robin Wright şi Kevin Spacey.

Legendara serie a primit 11 nominalizări pentru Screen Actors Guild şi a câştigat două premii; un premiu AFI; patru nominalizări la premiile Writers Guild, cu un premiu câştigat; două nominalizări la BAFTA; patru nominalizări la premiile Producers Guild; două nominalizări la premiile Directors Guild şi un premiu Peabody, pe lângă alte distincţii.