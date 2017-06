Nicole Kidman, dezvăluiri despre scenele brutale din „Big Little Lies“: a rămas cu vânătăi şi a făcut „un gest nebunesc“. „M-am simţit umilită şi devastată“ VIDEO

În serialul dramă difuzat şi în România de HBO, Nicole Kidman, care împlineşte în curând 50 de ani, o interpretează pe avocata pensionară Celeste Wright, care este captivă într-o relaţie abuzivă cu soţul său, Perry, portretizat de actorul Alexander Skarsgard.

Actriţa a mărturisit că s-a ales cu mai multe vânătăi şi chiar a fost nevoită să ia calmante după ce a filmat o serie de scene violente în care personajul ei este abuzat fizic şi sexual. Mai mult decât atât, Kidman a dezvăluit că filmările au lăsat urme şi asupra psihicului, povestind că a făcut un gest neaşteptat.

„Am spart o uşă din sticlă cu o piată. În mod evident, acumulasem o cantitate enormă de furie după ce filmasem acele scene îngrozitoare“, a declarat actriţa pentru „The Hollywood Reporter“.

Reese Witherspoon, care joacă de asemenea în „Big Little Lies“, şi-a amintit că Nicole Kidman a sunat-o în acea zi şi i-a povestit întregul incident: „Stăteam la un hotel şi m-a sunat spunându-mi că a făcut cel mai nebunesc lucu. După ce a ajuns de pe platourile de filmare a avut o criză oribilă. «Nu am putut itra în camera de la hotel, aşa că am spart uşa cu o piatră. Eu nu fac astfel de lucruri», mi-a povestit.“

Nicole Kidman a detaliat o scenă care a făcut-o să se simtă „furioasă şi umilită“. „Îmi amintesc că în ultimul episod zăceam întinsă pe podea, eram doar în lenjerie intimă, imediat după ce fusesem lovită. Pur şi simplu nu mă puteam ridica de pe podea. Nu voiam să mă ridic. Şi îmi amintesc că regizorul Jean-Marc a venit lângă mine şi m-a învelit cu un prosop în pauza dintre duble. M-am simţit complet umilită şi devastată. Şi în interiorul meu simţeam o furie imensă“, a povestit Nicole Kidman.

Totodată, Kidman a mărturisit că soţul ei, muzicianul Keith Urban, a fost afectat văzând-o întorcându-se acasă de la filmări cu vânătăi: „A fost devastat prima dată când m-a văzut, dar apoi mi-a zis: «Dar măcar am o soţie artistă!».“

„Big Little Lies“ este o nouă producţie originală HBO, o dramă despre cinci mame care trăiesc în staţiunea balneară Monterrey (California), ai căror copii cu vârste între 6 şi 7 ani merg la aceeaşi şcoală şi ale căror vieţi sunt tulburate de o crimă nerezolvată.

Povestea începe cu o lume perfectă cu mame devotate, soţii de succes, copii adorabili şi case impecabile, dar treptat se va descoperi o reţea de minciuni care se ţese pentru a menţine această aparentă lume idilică în cadrul unei comunităţi în care domneşte bârfa, invidia şi trădările.

Bazată pe cartea de succes cu acelaşi titlu scrisă de Liane Moriarty, noul serial HBO explorează chestiuni sensibile, precum abuzul şcolar, violenţa conjugală, maternitatea, divorţul şi diferenţele între clase.