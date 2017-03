Monica Davidescu, mărturisiri la Smart FM despre întâlnirea cu Aurelian Temişan: „El era vedetă, îl dorea toată lumea, mă aşteptam să fiu părăsită“

Ea este actriţă la Teatrul Naţional, el - una dintre vocile masculine de top ale României, şi este şi membrul juriului la „Te cunosc de undeva“, la Antena 1. Au împreună o fetiţă, Dora, care le moşteneşte talentul artistic. Ambii au vorbit deschis despre viaţă lor personală şi profesională.





Prima petrecere a Monicăi Davidescu a fost la hora din sat

Cum emisiunea se numeşte „Petrecere“, Iuliana Tudor i-a întrebat pe amândoi care sunt amintirile despre primul chef din viaţa lor. Şi dacă Aurelian fusese deja de la 9 ani, cu părinţii, la Revelion, la Căciulata, prima petrecere în viaţă Iulianei a fost... hora din sat.

„Eu am crescut la sat până în 1990, aşa că prima petrecere a fost hora din localitate, aveam cam 15 ani, pentru că nu puteam mai devreme, ieşise sora-mea cu un an înainte şi trebuia să aştept un an până să-mi fac apariţia şi eu. Ne-a făcut bunica două rochii cu mâneci largi, ne-a dus la croitoreasă, a fost un adevărat eveniment. Erau reguli stricte: veneau toate mamele şi bunicile să vadă care fată a ieşit în sat, iar bunica, în momentul în care am deschis poarta, a strigat, conform obiceiului: păziţi c-o scot, păziţi c-o scot! Aşa se spunea, ca să ştie satul că se scoate fată mare la hora“, a povestit amuzată actriţa.





Monica Davidescu: „Mă aşteptam să fiu părăsită“

Despre prima întâlnire, Monica Davidescu a povestit cu sinceritate că nu credea că relaţia are vreo şansă de izbândă, ba chiar se aştepta să fie părăsită: „L-am văzut la festivalul Mamaia, pe care îl prezentam atunci, nu pot spune că m-am îndrăgostit. În momentul în care ne-am cunoscut şi trebuia să-l prezint, nici în acel moment n-am simţit că el era persoana cu care îmi voi petrece toată viaţa. Dar, urmărindu-l în următoarele zile, m-am gândit că ar fi interesantă o relaţie şi mi-am dat seama că simt pentru el mai mult decât simţeam pentru un coleg, ceea ce pentru mine nu era în regulă. Apoi, m-a şi invitat la concertul lui şi mi-am dat seama că se întâmplă ceva şi la el, apoi am început să fim împreună, dar n-am dat şanse acestei relaţii, eu eram abia intrată în facultate, el era vedetă, îl ştia toată lumea, nici nu sperăm şi oricum mă aşteptăm să fiu părăsită. Însă nu s-a întâmplat aşa“.

Poezie scrisă şi dedicată de Aurelian Temişan soţiei lui

Şi că temerile ei au fost exagerate a dovedit-o chiar Aurelian, recitând în emisiune poezia pe care i-a dedicat-o Monicăi, de ziua ei, în urmă cu doi ani:

„Şi de va fi să mă mai nasc odată,

Să fiu din nou artistul care sunt,

Nu m-ar interesa să-mi caut fată în lumea asta atât de zbuciumată

Ştiind că într-o seară, chiar normală

'Nainte de spectacol, repetând

Îmi va zâmbi o fată ireală

Spunând din start: Bună, Monica sunt“.

