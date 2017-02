INTERVIU Inna, Moga şi Andra, în lupta pentru trofeul „Vocea României Junior“: ce spun antenorii despre experienţa de a lucra cu copii talentaţi

Începând cu 26 februarie, serile de duminică vor fi dedicate marilor talente muzicale ascunse în micile voci ale României. După succesul înregistrat de „Vocea României“, Pro TV lansează varianta pentru copii a emisiunii, iar cei mici au şansa acum să se facă remarcaţi în faţa a milioane de români.

Show-ul este prezentat de actorul Mihai Bobonete, care a vorbit pentru „Adevărul“ despre noua ipostază, şi magicianul Robert Tudor, cunoscut publicului pentru participarea la „Românii au Talent“. Împreună, cei doi vor fi alături, în culise, de susţinătorii concurenţilor şi îi vor încuraja pe cei mici indiferent de decizia juriului, format din unii dintre cei mai îndrăgiţi artişti din România.

Antrenorii Inna, Marius Moga şi Andra îşi vor concentra energia şi timpul în îndrumarea concurenţiilor spre marele premiu. Cei trei artişti au vorbit despre experienţa de a lucra cu cei mici şi cum au făcut faţă emoţiilor din timpul audiţiilor pe nevăzute.

INNA: „Este delicat să le vezi privirile triste atunci când niciun scaun nu s-a întors.“

La ce să ne aşteptăm de la „Vocea României Junior“?

„Vocea României Junior” este un super show în care veţi trăi intens alături de copii şi de noi. De la lacrimi de bucurie, la lacrimi de tristeţe, voci extraordinare, piese minunate, copii superbi, viitorii artişti care ne vor fi colegi de scenă Andrei, lui Marius şi mie. Abia aştept să vedeţi cu toţii „Vocea României Junior“.

Este mai greu să lucrezi cu copii decât cu adulţi?

Este mai greu, categoric. Şi spun acest lucru pentru că este delicat să le vezi privirile triste atunci când te întorci să îi vezi în etapa blindurilor şi niciun scaun nu s-a întors. Deşi au cântat minunat, doar că nu era exact vocea pe care o doream în echipa INNA sau pentru că nu mai aveam locuri în echipă. Dar şi în momentul în care trebuie să renunţ la nişte copii pentru a merge în etapa următoare cu alţii. Mi s-a rupt sufletul de multe ori, dar le-am explicat şi au înţeles şi au privit cu maturitate faptul că este un concurs care are nişte reguli. Altfel, este minunat să lucrez cu copiii, sunt super talentaţi, profesionişti, ştiu exact ce vor, muncesc şi nu se plâng niciodată. Fiţi cu ochii şi urechile pe echipa INNA, avem multe surprize şi momente frumoase pentru voi!

Cum reacţionează copiii atunci când scaunele nu se întorc? Este mai greu să-i explici unui copil că nu merge mai departe?

Este unul dintre cele mai grele momente. Chiar dacă încerc să fiu pozitivă, zâmbitoare, să nu transformăm totul într-o tragedie şi le spun că şi eu am trecut prin aceste momente, important este să nu renunţe, să aibă încredere şi să muncească. Eu sunt exemplul că se poate şi că prin multă muncă şi ambiţie, poţi reuşi.

Pe ce criterii ţi-ai ales concurenţii din echipă şi cum ţi-ai descrie echipa?

Echipa INNA este formată din copii energici, diferiţi, cu voci frumoase, care îşi doresc să înveţe, să se autodepăşească. Am ales voci care m-au cucerit de la primele note, copii la care am apăsat în ultimul moment pentru că aşa am simţit. Sunt mândră de echipa mea şi îi iubesc foarte mult pe toţi.

Cum este Inna ca antrenor într-o echipă de copii?

Sunt un copil de multe ori aşa cum sunt şi ei. Pe lângă munca în studio, mergem şi la film sau stăm de vorbă ca între prieteni, ieşim să mâncăm, cântăm în studio. Şi când trecem la lucruri serioase, le explic la fel de prieteneşte unde putem schimba, unde putem îmbunătăţi să sune mai bine. Chiar sunt nişte copii care mă inspiră şi de la care am de învăţat.

Cum ţi-ai descrie colegii de la masa juriului şi care sunt atuurile fiecăruia dintre voi?

Andra este un artist apreciat în România, copiii o iubesc şi au multe de învăţat de la ea, iar Marius a lucrat cu foarte mulţi artişti din ţară şi din afară şi le poate împărtăşi din experienţa pe care o are.

În ceea ce mă priveşte, vreau să îi pot învăţa tot ce am acumulat în toţi aceşti ani de carieră pe scenele şi în studiourile din ţară şi din întreaga lume.

Andra şi Moga fac parte de câţiva ani din juriul unor talent show-uri, iar pentru tine este prima experienţă de acest fel. Crezi că acest lucru reprezintă un avantaj pentru ei, mai ales în ceea ce-l priveşte pe Marius?

Nu ştiu dacă reprezintă un avantaj, eu mă bucur de experienţă, sunt încântată că fac parte din juriul „Vocea României Junior“ şi îmi doresc să îi ajut pe copiii din echipa mea să trăiască la maximum aceste momente din concurs.

Marius Moga: „Dacă la «Vocea României» rămâi surprins când auzi un adult cu voce foarte puternică, ei bine, la «Vocea României Junior» rămâi fără cuvinte.

La ce să ne aşteptăm de la „Vocea României Junior“ faţă de varianta clasică cu care ne-am obisnuit? Se joacă după aceleaşi reguli ca „Vocea României“? La „Vocea României Junior“ sunt copii cu voci puternice. Dacă la „Vocea României“ rămâi surprins când auzi un adult cu voce foarte puternică, ei bine, la „Vocea României Junior“ rămâi fără cuvinte. Este mai greu să lucrezi cu copii decât cu adulţi? Mie îmi place să lucrez cu copii şi mă bucur ori de câte ori am ocazia să fac asta. De foarte multe ori e mai greu să lucrezi cu adulţi, pentru că intervin contradicţii, orgolii. Copiii de la „Vocea Romaniei Junior“ sunt talentaţi, vor să ajungă artişti mari, ei ştiu deja de la vârsta asta ce vor să facă în viaţă şi sunt determinaţi să reuşească, aşa că de cele mai multe ori sunt atenţi şi cooperanţi. Cum reacţionează copiii atunci când scaunele nu se întorc? Îţi este mai greu să-i explici unui copil că nu merge mai departe? Este o implicare emoţională mai mare din această cauză? Mi-e greu să le spun copiilor motivele pentru care nu am întors scaunul. Sunt momente foarte emoţionante pentru cei mici, dar şi pentru noi, antrenorii. În momentele astea încerc să fac astfel încât copilul acela să nu plece dezamăgit, să nu ezite să încerce şi a doua oară, ci din contra, să fie determinat să întoarcă toate scaunele data viitoare. Pe ce criterii ţi-ai ales concurenţii şi cum ţi-ai descrie echipa? Întotdeauna mizez pe vocile bune care transmit emoţie. Echipa mea e formată din concurenţi mici ca vârstă, dar cu voci mari! Am încredere în toţi copiii din echipa mea, au voci demne de aceasta competiţie. Cum este Moga ca antrenor într-o echipă de copii? Dedicat. Concurenţii mei mă fac să fiu mândru că m-au ales, aşa că vreau ca şi ei să fie mândri de alegerea lor. Cum ţi-ai descrie colegele de la masa juriului şi care sunt atuurile fiecăruia dintre voi? Sunt profesioniste şi foarte determinate. Fiecare dintre noi are câte un as în mânecă... sau mai mulţi! La „Vocea României“, tu şi Tudor sunteţi într-o continuă tachinare. Acum eşti singur între două femei „paşnice“. Te simţi mai bine în această ipostază? Mă simt la fel de bine şi la „Vocea României“ şi la „Vocea României Junior“. La ambele show-uri sunt alături de prieteni, de artişti în adevăratul sens al cuvântului şi de concurenţii din echipa mea. Mă concentrez cel mai mult pe momentele de pe scenă şi, de cele mai multe ori, nu dau curs tachinărilor.

Andra: „Copiii au o energie incredibilă, te încarci de la ei ca de la baterii, au ambiţie şi dorinţa de a muta munţii din loc.“

La ce să ne aşteptăm de la noul show?

Este un show cu mult suspans. La audiţiile pe nevăzute sunt multe surprize: voci deosebite, copii care te uimesc cu talentul lor. Sunt sigură că cei care se vor uita la emisiune vor simţi emoţii intense şi „piele de găină“, aşa cum am simţit şi eu.

Este mai greu să lucrezi cu copii decât cu adulţi?

Aş zice că nu e mai greu, ci că e mai frumos să lucrezi cu copiii, dar este şi o provocare mare. Este important să îi spui unui concurent ce calităţi are, dar şi cum să îşi îmbunătăţească interpretarea, fără a-i distruge încrederea de sine. Copiii au o energie incredibilă, te încarci de la ei ca de la baterii, au ambiţie şi dorinţa de a muta munţii din loc. Dacă ştii cum să le vorbeşti, cu siguranţă te vor uimi.

Cum reacţionează copiii atunci când scaunele nu se întorc?

Reacţia lor depinde de personalitatea lor, unii sunt mai bătăioşi, alţii mai sensibili, dar şi de cum i-a pregătit familia pentru concurs. Unii acceptă că e doar o şansă din multe altele care vor urma şi că îşi pot urma visul şi dacă nu au avut o zi bună la audiţiile pe nevăzute, alţii au nevoie de mai multe încurajări ca să o ia de la capăt, dar toţi până la urma înţeleg sensul unui concurs. Este important să crezi tu în vocea ta, să munceşti mult, să îţi atingi potenţialul.

Pe ce criterii ţi-ai ales concurenţii din echipă şi cum ţi-ai descrie echipa?

Mi-am ales vocile cu personalitate, care transmit emoţie, dar care sunt şi cameleonice şi pot cânta mai multe stiluri.

Cum este Andra ca antrenor într-o echipă de copii?

Sunt un antrenor exigent şi foarte implicat. Am stat ore întregi, zile în şir cu echipa mea, repetând şi lucrând la tehnică. Eu cred că în muzică nu e suficient talentul, trebuie să şi munceşti mult. Aşa am făcut eu mereu în cariera mea şi mi-am dorit să îi antrenez şi pe copii la standarde înalte. Ei merită atenţia noastră, timpul şi energia noastră, de aceea le suntem antrenori.

Spre deosebire de „Românii au talent“, acum eşti într-o competiţie cu colegii din juriu. Cum te simţi din acest punct de vedere?

M-am adaptat repede. La „Românii au talent“ evaluez mai multe tipuri de acte artistice, iar la „Vocea Romaniei Junior“ sunt în elementul meu, e vorba numai de muzică. Sunt competitivă şi foarte dedicata acestui domeniu, e pasiunea mea, profesia mea, viaţa mea.

Cum ţi-ai descrie colegii care sunt atuurile fiecăruia dintre voi?

Marius şi Inna sunt artişti foarte diferiţi între ei. Atuul Innei este, cu siguranţă, carisma, copiii o simpatizează. Inna este un artist complex şi un antrenor foarte bun la „Vocea României Junior“. Atuul lui Marius este abilitatea de a pune artistul potrivit în locul potrivit, este un producător şi un compozitor bun.