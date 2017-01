INTERVIU EXCLUSIV Alexander Ludwig, Bjorn din „Vikingii“: „Cred că e o plăcere vinovată pentru mulţi oameni. Am avut chiar şi un public imens de creştini“

Drama „Vikingii“ revine la History cu al patrulea sezon astăzi, 15 ianuarie, de la ora 22.00, iar noile episoade aduc „evenimente importante şi cutremurătoare“. Un reporter „Adevărul“ a pătruns pe platourile de filmare din Irlanda, unde a stat de vorbă cu Alexander Ludwig, actorul care interpretează unul dintre personajele care au suferit transformări drastice - Bjorn.





„Adevărul“: Am înţeles că Bjorn devine foarte ambiţios. Ce s-a întâmplat cu el?

Alexander Ludwig: Ragnar a minţit, el a sfârşit prin a ucide pe cineva care le-a spus că aşezarea a fost distrusă. Bjorn are această ambiţie de a merge la Marea Mediteraneană şi a-i călca pe urme tatălui său, aşa că începem cu întoarcerea lui Ragnar şi cu Bjorn care şi-a luat responsabilitatea asupra Regatului Kattegat cât timp acesta a fost plecat. Principala ambiţie a lui este visul de a explora noi terenuri şi de a stabili noi aşezări. Tot ceea ce îl motivează vine strict din loialitatea faţă de tatăl său, de aceea el nu pretinde a fi rege sau altceva de genul acesta. Este ca un înlocuitor în timp ce încearcă să afle ce trebuie să facă. Îmi place asta la el, deoarece vezi o parte diferită a lui Bjorn decât cea pe care am văzut-o înainte. A ieşit cu adevărat din umbra tatălui său. În multe feluri îi seamănă şi are calităţi comune cu acesta, dar în acelaşi timp se conturează individual şi încearcă să îşi definească o cale a lui.

Simţi că eşti apropiat de personajul Bjorn? Crezi că te asemeni cu el?

Sunt multe feluri în care împărţim aceleaşi calităţi şi multe în care nu. Un lucru cu care eu şi personajul ne-am confruntat, lucru despre care chiar am vorbit cu Michael şi este motivul pentru care serialul este atât de uimitor pentru mine, este felul canadian de a-ţi duce viaţa în care mereu trebuie să-ţi ceri scuze şi să spui mulţumesc. Este important, dar oamenii pot profita de asta. L-am luat deoparte pe Michael şi i-am spus: „Este o caracteristică pe care o urăsc la mine.“ Este întotdeauna o responsabiltate să fii respectuos şi o persoană bună, dar trebuie să ai puterea de a pune piciorul în prag atunci când trebuie. Aşa că am încercat, chiar am încercat să îl îndepărtăm pe Bjorn din alura unui personaj lipsit de curaj şi l-am făcut nemilos. I-am adus aceste noi însuşiri în care nu mai acceptă orice, face un pas înapoi şi observă, apoi judecă. El ia decizii pentru binele oamenilor săi, chiar dacă atunci nu le sunt pe plac, ceea ce este, cred, cel mai greu lucru pe care trebuie să îl faci ca lider, mai ales când lucrurile merg prost. Am văzut efectele acestei situaţii în cazul lui Ragnar după Paris; a mers prost şi viaţa lui a fost un dezastru, era parcă abrutizat de alcool, a ieşit rău şi a făcut eforturi timp de cinci ani pentru a scăpa de sentimentul teribil al unei posibile detronări şi multe altele.

Sună de parcă ai crescut cu această drama TV, ca şi cum Michael Hirst a fost o figură paternă.

O, Doamne! Chiar vorbeam cu toată lumea despre asta. Sunt atât de norocos că fac parte din acest serial şi un lucru pe care îl iubesc cu adevărat în a fi actor este că trebuie să îţi pui aceste întrebări în mod constant, într-un fel care este ca o terapie. „Ce ar trebui să mi se întâmple ca să fac acest lucru?“. Dacă joci un personaj într-un serial, nu trebuie să îl judeci, trebuie să găseşti motive pentru care ai putea să procedezi ca el. Este uimitor cum eu şi Michael avem această relaţie incredibilă în care putem potenţa ideile fiecăruia. Relaţia se bazează pe un respect incredibil, sunt conştient că sunt un actor de 24 de ani şi că am multe de învăţat, dar există şi acest mare respect care vine din pricina faptului că suntem în serial de mult timp. Este uimitor când ideile tale încep să vină în forţă şi ai şansa să fii creativ. Asta nu se întâmplă de regulă în seriale. Îţi asumi acest rol când începi să iei decizii pentru binele serialului. Eu sunt prima persoană care va spune că trebuie să ies dintr-o scenă, dacă asta nu este benefic pentru serial.

Este o perioadă minunată pentru mine. Aceste noi episoade reprezintă motivul pentru care am semnat cu Vikingii, pentru că acesta a fost sezonul promis dintotdeauna. S-au întâmplat multe cu Bjorn şi a fost dificil de filmat din cauza condiţiilor meteorologice şi multe altele, dar cred că va fi unul dintre cele mai spectaculoase sezoane. Cred că este cel mai spectaculos sezon pe care l-a văzut publicul până acum. Este într-adevăr întunecat şi la limită, lucru care îmi place enorm. Îmi place când oamenii împing limitele şi cred că mulţi iubesc Vikingii din acest motiv. Sunt foarte, foarte entuziasmat.

Dacă te uiţi în urmă, care este lucrul de care eşti cel mai mândru? Cum te-ai schimbat ca persoană? Ce ai învăţat?

Simt că am crescut în totalitate în acest serial, atât ca personaj, cât şi ca persoană. Cred că oamenii rezonează cu asta, se simt de parcă au trăit şi au crescut cu Bjorn, ceea ce cred că e foarte bine. Chiar vorbeam cu Michael despre asta într-o zi şi mulţi fani mi-au spus asta, că Bjorn a fost doar un copil la începutul serialului şi că îl urmăreşti pe tot parcursul lui de atunci până când ajunge acest lider. Cred că publicul simte o mare conexiune cu personajul.

Din punct de vedere actoricesc, Travis Fimmel a fost muza mea, a fost pur şi simplu incredibil. Şi în viaţa privată am avut de îndeplinit aşteptări foarte mari, pentru că el este un actor fenomenal, dar este şi unul dintre cei mai buni prieteni ai mei şi unul dintre cei mai generoşi actori pe care am avut plăcerea să îi cunosc. Deci am lucrat foarte, foarte mult împreună ca să îl transformăm pe Bjorn în acel personaj pe care fanii să îl iubească şi cu care să relaţioneze. A fost un mentor minunat pentru mine. Cu el şi cu cei doi profesori de actorie ai noştri, Yvonne şi Gustav, am creat această legătură incredibilă şi a fost o experienţă fantastică.

Ai vorbit mult despre cum te-ai schimbat pe plan personal, dar care sunt efectele asupra carierei si popularităţii tale? Toate aceste lucruri din exterior, cum te-au influenţat?

Din punct de vedere al carierei este uimitor ce s-a întâmplat. Este minunat pentru că serialul este atât de respectat de către toţi cei din industrie. Începi să vezi lucrurile care îţi vin în drum. Nu am avut când să privesc mai departe de atât, pentru că acum se luctează la 20 de episoade, deci este vorba doar despre Vikingii, Vikingii, Vikingii tot timpul. Dar este extraordinar. Cu ani în urmă, nimeni nu ştia nimic despre serial în Irlanda şi niciunde în lume, iar eu nu m-am gândit nicio clipă că se va ajunge aici… Acum mă aştept ca oamenii să vină la mine dacă merg într-un aeroport sau într-un alt loc similar şi îmi place asta. Asta este cea mai mare minciună din industrie, când oamenii spun „urăsc când se îmtâmplă…“. Este cel mai frumos lucru din lume când cineva vine la tine şi îţi spune „sunt un mare fan al muncii tale“. În primul rând, te simţi important şi apoi tot ceea ce trebuie să faci este să zâmbeşti şi să le strângi mâna, iar astfel îi faci cuiva ziua mai bună. Este grozav. Toţi fanii serialul sunt oameni foarte mişto, cu picioarele pe pământ.

În opinia ta care este secretul acestei drame?

Cred că este plăcerea vinovată a fiecăruia. Am avut chiar şi un public imens de creştini şi nu urmăresc acest serial datorită aspectelor creştine, ci datorită aspectelor pagâne. Oamenii vor să vadă Vikingii. Cred că există această plăcere vinovată pe care toată lumea o are din pricina modului interesant de viaţă pe care îl aveau, modul în care trăiau. Ei aveau o cultură avansată şi îşi respectau femeile, dar există şi aspectul de viaţă trăită la limită, care este foarte tare. Îi spuneam asta lui Michael, şi chiar vorbeam serios, cred că el a schimbat în totalitate viziunea lumii asupra Vikingilor. Când am crescut, ei erau doar aceşti oameni ciudaţi din istorie şi el a întors asta într-un proces încet de învăţare a acestei culturi şi toată lumea şi-a creat această percepţie şi a fost interesată pentru că este atât de diferit modul acesta de viaţă. Cred că este o plăcere vinovată pentru mulţi oameni.

Te urmăreşti în serial?

Urmăresc tot timpul show-ul, nu neapărat pentru mine, cât din pricina faptului că se întâmplă atât de multe când nu lucrez sau când lucrez şi vreau să ştiu, să văd lucrurile din spate… Este greu să descriu în cuvinte, dar de regulă se întâmplă atât de multe într-o zi de filmare, încât vreau să ştiu ce este păstrat pentru ecranizare şi ce nu, astfel încât atunci când merg mai departe să îmi pot concentra timpul pe ceea ce este mai important şi să elimin ceea ce e mai puţin important.

Trebuie să-ţi alegi bătăliile atunci când lucrezi. Trebuie să alegi în ceea ce merită să investeşti timpul şi în ceea ce nu, pentru că la finalul zilei trebuie să-ţi fi terminat treaba. Aşa că atunci când urmăresc serialul sunt foarte concentrat să îmi amintesc ce s-a întâmplat pe parcursul acelei zile şi pe durata acelor scene, pentru ca în viitoarele proiecte să îmi pot investi timpul în acele cadre.

Cred că asta vine odată cu experienţa. Începi să te gândeşti la atât de multe lucruri dincolo de tine şi de munca ta ca actor; te gândeşti la lumini şi la modul în care vor edita scena. Iar asta ajută la o punere în scenă mai bună.

Cu toţii ştim ce experienţă minunată este acest serial, dar sunt atât de mulţi ani şi este un sacrificiu pentru un actor să se dedice atât de mult timp unui singur personaj. Regreţi acest lucru uneori?

Niciun minut nu am regretat asta, pentru că acest serial a fost ca o şcoală de actorie pentru mine, a reprezentat grupa şi facultatea mea. A însemnat să fiu în faţa camerei în fiecare zi timp de patru ani şi să învăţ ce trebuie să fac pentru a fi extraordinar, nu doar să fiu o faţă, să fiu cu adevărat un actor de calitate. Nu apreciam foarte mult asta la început dar acum sunt foarte recunoscător pentru întreaga experienţă de aici. De fiecare data când mă voi uita în urmă, îi voi mulţumi lui Dumnezeu că s-a întâmplat. Ar fi fost foarte uşor să fiu într-o altă ipostază… Poţi să joci în „Jocurile foamei“, de exemplu, sau într-un alt film şi te trezeşti în lumina reflectoarelor înainte de a fi pregătit pentru a spune ceva, pentru a crea o poveste sau pentru a fi un actor de excepţie. Am fost într-adevăr norocos pentru că am obţinut această experienţă, că i-am întâlnit pe Travis şi pe Yvonne şi că am lucrat cu Gustaf. A fost uimitor.

Ai vreo scenă favorită dintre toate sezoanele?

Da, se întâmplă în aceste noi episoade ale sezonului patru. Mi-a plăcut să filmez scena cu Berserker, când eram eu cu el, el se afla cu spatele la un copac şi l-am întrebat cine l-a trimis. A fost amuzant să facem această scenă. Tot ce am filmat în Canada cu ursul a fost o experienţă total diferită. În acest an am filmat în Maroc.

Ai jucat în câteva filme înainte, dar Vikingii este primul tău serial, corect? A fost dificil să te adaptezi? Ce preferi între film şi serial?

A fost greu să trec de la film la televiziune. Este minunat pentru că la televizor poţi să arăţi o dezvoltare graduală a personajului, lucru pe care nu îl poţi face niciodată într-un film. Pentru un film ai două ore, iar pentru Vikingii am filmat până acum, cred, 39 de ore. Poţi arăta mai multe într-un serial şi poţi experimenta mai mult. Televiziunea evident, aşa cum am văzut cu toţii, a făcut un salt până în punctul în care reuneşte cei mai buni scenarişti şi regizori. Dar sunt entuziasmat de gândul de a reveni la filme. Am aceasta idee romantizată despre marile filme legendare care obişnuiau să fie făcute acum ceva timp. Îmi plac filmul şi serialul în moduri diferite, dar chiar caut să mă întorc la film după asta, doar pentru a face ceva diferit.

Mai devreme ai spus aceste noi episoade sunt întunecate şi cred că tot serialul devine mai întunecat cu fiecare sezon. Crezi că este vreo cerinţă a publicului, este ceva prin ce trece toată televiziunea sau este doar dorinţa lui Michael să facă aşa? Ce crezi despre această creştere gradual a aspectelor întunecate?

Mă întreb dacă este vorba doar despre abordarea istorică. Vine un moment în care Vikingii nu vor mai exista şi pentru ca asta să se întâmple trebuie să devină tot mai întunecat până în acel punct în care întreaga civilizaţie o să dispară…Deci cred că are legătură într-o mare măsură cu istoria. Cred că studioul monitorizează pulsul audienţei şi în acelaşi timp cred ca pur şi simplu au observat că asta le place oamenilor; că le plac limitele la care se ajunge şi partea întunecată a serialului. Şi eu încerc întotdeauna să merg în această direcţie. Cred că este de asemenea important să aduci umor acolo unde poţi, pentru ca momentele întunecate să aibă un impact mai mare.