Hodor s-ar putea întoarce în sezonul 7 din „Game of Thrones“ ca White Walker: ce a declarat actorul care interpretează celebrul personaj

Fanii Urzelii Tronurilor ştiu că moartea unui personaj pe ecran este, de fapt, ceva reversibil, şi că unele personaje pot să învie. În cadrul unui interviu cu Belfast Telegraph, Nairn era întrebat dacă se va întoarce în rolul lui Hodor în Sezonul 7. Actorul nici nu a confirmat, dar nici nu a infirmat ipoteza: „Voi spune nu, dar s-ar putea să nu fie adevărul, nu am voie să dezvălui nimic. Am scăpat câteva declaraţii neinspirate în trecut şi am învăţat din greşeli“, relatează cinemagia.ro