Grila Acasă TV la începutul anului: un serial turcesc şi o telenovelă mexicană, între noutăţile propuse

Povestea serialului turcesc

Două dintre cele mai îndrăgite telenovele ajung Acasă în luna ianuarie! Din 23 ianuarie, de luni până vineri, de la ora 19:00, telespectatoarele pot urmări povestea dramatică a unei domnişoare frumoase, care trece prin încercări grele din cauza mamei ei, în serialul turcesc „Petale de singurătate“. Începând cu 28 ianuarie, în fiecare sâmbătă şi duminică, de la ora 18:00, frumoasa actriţă Blanca Soto vine Acasă în telenovela mexicană „Senora“.

În serialul turcesc „Petale de singurătate“, Eylul (Biran Damla Yılmaz) nu mai suportă abuzurile tatălui ei vitreg şi îi spune totul mamei sale, însă aceasta decide să-şi trimită fiica la un orfelinat în centrul unui cartier de lux. Fata reuşeşte să-şi facă prieteni la orfelinat, dar colegele sale, excluse din societate, sunt umilite de băieţii bogaţi din zonă. Nicio şcoală de stat nu le acceptă din cauza zvonurilor răutăcioase, iar directorul orfelinatului le înscrie pe fete la o şcoală privată din cartier. Viaţa se complică pentru Eylul şi prietenele ei, din cauza colegilor bogaţi şi răsfăţaţi şi a celor două fete, Cemre (Hazar Motan) şi Defne, care pun la cale planuri diabolice pentru a le umili. Tatăl lui Cemre, Sinan, se sinucide şi o omoară şi pe mama acesteia, iar rudele refuză să preia custodia fetei. Cemre ajunge la orfelinat, iar Defne şi toţi ceilalţi prieteni bogaţi îi întorc spatele, însă Eylul este alături de ea şi astfel cele două se apropie. Eylul şi prietenii ei încearcă din răsputeri să facă faţă răutaţilor venite din partea colegilor de clasă şi luptă să-şi rezolve problemele de viaţă şi să-şi găsească familiile. Fetele învaţă adevărate lecţii, se îndrăgostesc şi colaborează pentru a depăşi greutăţile care apar zilnic.

Întreaga poveste tulburătoare din „Petale de singurătate“ va putea fi urmărită Acasă, începând cu 23 ianuarie, de luni până vineri, de la ora 19:00.

Decizii de viaţă în telenovela mexicană

Telespectatoarele vor putea urmări începând din ianuarie şi telenovela mexicană „Senora“, care are la bază povestea unei femei extrem de frumoase, Sara Aguilar (Blanca Soto), căsătorită cu procurorul general, Vicente Acero, cu care are şi un băieţel. În ziua nunţii lor, un grup de bărbaţi încearcă să-l omoare pe bărbat din cauza faptului că acesta ar fi responsabil pentru furtul a 3 milioane de dolari. Nu reuşesc, însă îl ucid pe tatăl Sarei. Pentru a-şi salva viaţa, dar şi pe cea a fiului ei, femeia fuge in Guadalajara. Mai târziu, descoperă că soţul ei furase, într-adevar, cele 3 milioane de dolari, dar în momentul în care încearcă să intre în posesia banilor, cartelul îi ia de la ea. Sara este nevoită să ţină secrete şi să îndure trădarea, dar luptă cu toate puterile pentru a-şi salva fiul. Aflată într-o situaţie disperată, femeia intră într-o afacere ilegală, în cadrul unui alt cartel. Problemele se ţin lanţ, iar Sara îşi face foarte mulţi duşmani.

Toate întâmplările prin care trece frumoasa Sara Aguilar în „Senora“ şi deciziile pe care le ia din dorinţa de a rămâne alături de fiul ei, le vedem din 28 ianuarie, sâmbăta şi duminica, de la ora 18:00, numai Acasă.

FOTO Acasă TV