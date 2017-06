Corina Drăgotescu a încetat colaborarea cu România TV. „Îi mulţumesc lui Sebi“

„Am terminat colaborarea cu România TV. Le mulţumesc tuturor colegilor care au făcut posibil acest proiect, de la Noaptea Realităţii până acum, la Noaptea Minţii #mia. A fost cel mai frumos proiect la care am participat. Îi mulţumesc lui Sebi că l-a susţinut“, scrie Corina Drăgotescu.

Ea le mulţumeşte tuturor colegilor din regie şi producătorilor şi reporterilor cu care a lucrat de-a lungul timpului şi care „au realizat toată munca din spatele a ceea ce se vede pe sticlă“.

„Un gând special pentru Valentina Pufulescu, cu care am colaborat excelent şi am reuşit performanţa să gândim o emisiune în 15 minute şi apoi să stau în direct 4 ore ca să transmit evenimente în desfăşurare", mai spune Corina Drăgotescu, adăugând că a fost cea mai interesantă perioadă din viaţa sa profesională.

„Mă simt mai bogată sufleteşte şi îmi pare rău că ne despărţim", încheie ea.

Corina Dragotescu s-a mai despărţit de România TV în octombrie 2012, când a plecat în Statele Unite, reluându-şi însă în aproximativ un an colaborarea cu postul de televiziune..

„Am viză de emigrare în SUA începînd de astăzi. Voi pleca în scurt timp ca să dau drumul la acte. Plec pentru un viitor mai bun pentru fata mea. M-am dus în America foarte des, de 12 ani merg de două ori pe an, cel puţin. Am văzut cu este să trăieşti într-o ţară în care vin oameni din toate locurile şi în care toleranţa înseamnă ceva. Aveam nişte vise, am trăit 20 de ani să-mi ating acele vise. După 30 de ani de muncă mă aşteaptă un anunţ al unui alt "domn Boc" care să-mi spună: nu avem bani să vă plătim pensia. Prefer să te duci în afară unde munceşti 10 - 15 ani, dacă Dumnezeu îmi dă sănătate, îţi depui bani de pensie sau pentru viitorul copilului şi reuşeşti să-i oferi o viaţă normală familiei pe care o ai. Pornesc la un alt drum", a mărturisit atunci Corina Drăgotescu, în lacrimi, conform România TV.