Kathy Griffin a fost concediată de CNN după „gluma“ deplasată la adresa lui Trump şi se confruntă cu un val de critici: reacţia liderului SUA

Kathy Griffin a fost concediată de CNN după o colaborare de zece ani, perioadă în care a realizat programul special de Anul Nou. Decizia a fost luată la doar o zi după ce vedeta a apărut într-o imagine macabră, ţinând în mână un cap decapitat şi plin de sânge, chipul manechinului semănând cu cel al preşedintelui SUA Donald Trump.

Un purtător de cuvând al CNN a catalogat gestul vedetei ca fiind „dezgustător şi ofensator“, precizând însă că postul apreciază faptul că Griffin a prezentat scuze şi a cerut ca imaginea să fie ştearsă, potrivit USA Today.

Iniţial, după ce mesajele critice au început să curgă, Griffin a clarificat că nu doreşte să instige la violenţă, ci imaginea reprezintă o operă de artă şi o glumă la adresa preşedintelui american. Mai mult, într-un filmuleţ care nu mai este disponibil pe YouTube, comedianta este surprinsă în timp ce lasă să-i scape capul însângerat şi glumeşte că va fi nevoită să fugă în Mexic pentru a se feri de cei ce vor fi indignaţi.

Ulterior, după ce reacţiile negative s-au intensificat, Griffin a prezentat scuze şi a admis că a fost o greşeală publicarea unei astfel de imagini.

„Vă cer iertare cât se poate de sincer. Vă implor să mă iertaţi. Am mers mult prea departe. Imaginea este macabră, am înţeles de ce multe persoane au fost deranjate. Nu a fost deloc amuzant şi înţeleg acest lucru. Am întrecut limita şi regret enorm acest lucru. Am făcut multe greşeli în cariera mea şi probabil că voi mai face. Vă cer iertare!“, a transmis vedeta prin intermediul unui video publicat pe Twitter.

I am sorry. I went too far. I was wrong. pic.twitter.com/LBKvqf9xFB — Kathy Griffin (@kathygriffin) May 30, 2017

Pe de altă parte, fotograful care a realizat imaginea, Tyler Shields, a declarat că nu regretă nimic. „Dacă faci o operă de artă, trebuie să ţi-o asumi. Nu vreau să mă cenzurez“, a declarat acesta pentru TMZ.com.

Printre cei care au criticat imaginea se numără însuşi preşedintele Donald Trump, care a declarat că gestul este unul „bolnav“, iar autoarei ar trebui să-i fie ruşine de ea însăşi, subliniind că fiul lui cel mic, Barron (11 ani), a fost foarte afectat.

Kathy Griffin should be ashamed of herself. My children, especially my 11 year old son, Barron, are having a hard time with this. Sick! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017

De asmenea, Prima Doamnă a Americii a declarat că „din postura de mamă, soţi şi fiinţă umană, fotografia este foarte tulburătoare.“ „Având în vedere atrocităţile care se întâmplă acum în lume, o astfel de imagine este pur şi simplu greşită şi te face să pui sub semnul întrebării sănătatea mintală a persoanei care a făcut-o“, a mai spus Melania Trump.

O reacţie dezaprobatoare a avut şi Donald Trump Jr.: „Dezgustător, dar nu surprinzător. Acesta este astăzi stânga. Ei consideră acest lucru acceptabil. Imaginaţi-vă că un conservator i-a făcut asta lui Obama.“

Disgusting but not surprising. This is the left today. They consider this acceptable. Imagine a conservative did this to Obama as POTUS? https://t.co/QdghcbIjS7 — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) May 30, 2017

Şi Chelsea Clinton, fiica lui Hillary Clinton, fosta contracandidată a lui Trump la fotoliul de la Casa Alb, a considerat gestul comediantei „josnic şi greşit“: „Nu este niciodată amuzant să glumeşti pe seama uciderii unui preşedinte.“

This is vile and wrong. It is never funny to joke about killing a president. https://t.co/zIiuKoMyFw — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) May 30, 2017

Şi Anderson Cooper, care a prezentat alături de Griffin programul de Anul Nou de la CNN, a criticat fotografia cu pricina: „Sunt înspăimântat de şedinţa foto la care a participat Kathy Griffin. În mod evident, imaginea este dezgustătoare şi complet inadecvată.“

For the record, I am appalled by the photo shoot Kathy Griffin took part in. It is clearly disgusting and completely inappropriate. — Anderson Cooper (@andersoncooper) May 31, 2017

Alte critici aduse vedetei:

Cred că Trump este un dezastru atât ca preşedinte, cât şi ca om. De asemenea, cred că această imagine este oribilă şi greşită.

I think Trump is a DISASTER as both a President and a human being.



I also think that Kathy Griffin photo is horrible and wrong. — Mikel Jollett (@Mikel_Jollett) May 30, 2017

Kathy Griffin, în America nu ucidem preşedinţii îngrozitori. Ci le chestionăm integritatea.

Această poveste cu Kathy Griffin este atât de supărătoare şi dezgustătoare. Dumnezeule, ce este în neregulă cu oamenii în aceste zile? Ne-am pierdut pe deplin umanitatea?

This Kathy Griffin thing is so upsetting and disgusting. Jesus--what is wrong with people today? Have we lost all our humanity? — Soledad O'Brien (@soledadobrien) May 30, 2017

Absolut ruşinos! Să-ţi fie ruşine, Kathy Griffin!

Dacă Kathy Griffin este atât de curajoasă, de ce nu face o fotografie în care să ţină capul tăiat al lui Mohamed?

If @kathygriffin is so courageous, why not another photo shoot of her holding Mohammed's severed head? — John Cardillo (@johncardillo) May 30, 2017

Pe lângă concedierea de la CNN, Kathy Griffin a mai pierdut câteva colaborări: un cazino din New Mexico a anulat reprezentaţia pe care comedianta o avea programată pentru luna iulie, iar brandul pentru produse de toaletă Squatty Potty a rupt contractul de promovare pe care îl avea cu actriţa.