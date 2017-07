Cine sunt noile vedete care au acceptat să apară în show-ul „Fort Boyard“ şi primele declaraţii despre filmări: „Am fost căpitan în echipa cu cei mai buni oameni“

Anna Lesko, Cosmina Păsărin, George Vintilă, Cornel Ilie şi Andrei Stoica formează noua echipă de la „Fort Boyard“, alăturându-se astfel grupurilor formate din Deea Ibacka, Roxana Vancea, Răzvan Fodor, Ionuţ Iftimoaie şi Jorge şi Doiniţa Oancea, Simona Pope, Bogdan Vlădău, Samuel Le Torriellec şi Cristi Mitrea.

Legendarul fort, aflat la câteva sute de metri distanţă în Oceanul Atlantic, îşi deschide porţile pentru o serie de vedete care sunt pregătite să îşi întreacă propriile limite pentru a ajunge în camera comorilor şi pentru a strânge cât mai mulţi bani într-un timp limitat. Probe contra cronometru care pun presiune şi creează tensiune pentru întreaga echipă, întâmplări care taie respiraţia şi vedete gata să treacă prin situaţii limită sunt doar câteva dintre caracteristicile cele mai noi competiţii pregătite de Pro TV.

Anna Lesko, cântăreaţă: „Am acceptat fără să ştiu prea bine în ce mă bag“

Cântăreaţa Anna Lesko, o apariţie mereu surprinzătoare, a declarat: „Pentru mine a fost o provocare fizică, dar şi psihologică. Când mi s-a propus, nici nu am stat pe gânduri, am acceptat din prima, fără să cunosc formatul emisiunii, întrucât la noi, în Chişinău, nu s-a difuzat. E ca o şansă unică în viaţa, acum sau niciodată. Aşa că am plecat la drum fără să ştiu prea bine în ce mă bag, însă experienţa trăită acolo a depăşit cu mult aşteptările mele. Odată cu «Fort Boyard» am avut prilejul de a cunoaşte oameni minunaţi, care s-au dedicat în totalitate pentru realizarea acestui concurs. Sunt parte dintr-o echipă extraordinară, care are un curaj şi un potenţial ieşite din comun.“

Cosmina Păsărin, vedetă TV: „Nu pot spune că probele au fost uşoare“

„Mi s-a părut că este o experienţă care merită trăită din plin, pentru că nu vin în fiecare zi astfel de propuneri şi nu ai ocazia să apari într-un show de asemenea anvergură. Mi s-a părut interesantă povestea fortului şi m-am bucurat maximum de toată experienţa. Telespectator fidel fiind, pe vremuri, m-am gândit întotdeauna cum as proceda în locul concurenţilor şi iată că mi s-a întâmplat. Nu pot spune că probele au fost uşoare, dar am avut parte de o super echipă“, a declarat şi vedeta de televiziune Cosmina Păsărin.

George Vintilă, realizator radio: „O experienţă pe care nu aş fi ratat-o niciodată“

DJ-ul George Vintilă, cel mai mare amator de senzaţii tari şi câştigătorul primului sezon „Ferma Vedetelor“, a declarat: „Când e vorba de aventură sunt primul! Sunt un bun coechipier, lucru imperios necesar într-un loc ca «Fort Boyard». Locul acela emană «greutate» de pe vremea când am văzut prima emisiune, în anii '90, şi tot de atunci mă gândeam: «Uaaaa, ce tare ar fi să ajung măcar să îl văd!“ Şi nu doar că l-am văzut, ci am fost căpitan în echipa cu cei mai buni oameni. La propriu! Am acceptat să particip la acest super show în primul rând pentru oameni şi apoi pentru tot ce e acolo: istorie, ocean, bastioane, aventură, adrenalină. O experienţă pe care nu aş fi ratat-o niciodată! Şi mai vreau.“

Cornel Ilie, cântăreţ: „Experienţa vieţii mele, fără îndoială“

„Am acceptat provocarea «Fort Boyard» pentru a-mi depăşi nişte limite, pentru a mă pune în faţa unor încercări extreme pe care, probabil, n-aş avea altă ocazie să le întâlnesc. Eu funcţionez cel mai bine în situaţii de urgenţă şi experimentul «Fort Boyard» se bazează pe executat sarcini în criză de timp, indiferent de temeri, fobii sau spaime. A fost experienţa vieţii mele, fără nicio îndoială“, a spus şi Cornel Ilie, liderul trupei Vunk.

Andrei Stoica, kickboxer: „Competiţia e parte din viaţa mea“

„De mic urmăream această emisiune şi chiar mă întrebam cum ar fi să particip, cum aş rezolva provocările, cum aş ieşi din situaţiile limită. Când a venit propunerea din partea Pro TV, mi-am zis că este momentul să-mi las abilităţile pe care le-am dobândit ca sportiv de performanţă să mă facă învingător în provocarea «Fort Boyard». Iubesc competiţia, e parte din viaţa mea, iar această provocare era una pe care nu puteam să o ratez“, a declarat la rândul lui kickboxerul Andrei Stoica.