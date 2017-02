Cine sunt cei 12 coregrafi care vor dansa cu vedetele în noua emisiune de la Pro TV FOTO

Noua emisiune de dans de la Pro TV va începe pe 6 martie, de la ora 20.30, iar 12 perechi formate din dansatori profesionişti şi vedete se vor întrece săptămânal în ediţii live pentru a rămâne în concurs. Emisiunea, care are la bază formatul BBC „Dancing with the stars“, va fi prezentată de Mihaela Rădulescu şi Cabral Ibacka şi îi va avea în juriu pe Andreea Marin, Florin Călinescu, Gigi Căciuleanu şi Mihai Petre.

Repetiţiile au început şi, dacă pentru vedete este extrem de solicitant programul şi faptul că învaţă mişcări de dans noi în fiecare zi, pentru coregrafi reprezintă o adevărată provocare să-şi înveţe partenerii stiluri noi de dans şi împreună să creeze momente extraordinare pentru a rezista cât mai mult timp în competiţie.

Cele 12 vedete care au acceptat provocarea sunt actorii Lili Sandu, Rona Hartner, Marius Manole şi Octavian Strunilă, designerul şi stilista Dana Budeanu, prezentatoarea de ştiri Anca Serea, vedeta de televiziune Oana Zăvoranu, cântăreţii Antonia, Alex Velea şi Liviu Teodorescu, bucătarul-şef Joseph Hadad şi luptătorul de MMA Sandu Lungu.

Cine sunt cei 12 coregrafi din competiţie?

Andrei Mangra

Andrei Mangra are 25 de ani şi cea mai mare pasiune pentru el este dansul sportiv, pasiune preluată de la mama sa, care este antrenor de dans. Tânărul a câştigat locuri importante la competiţii internaţionale, a dansat la Los Angeles pentru o companie americană şi a reprezentat Germania la diferite concursuri. Este foarte pozitiv, energic, sensibil la răutăţi, determinat, prietenos, iubitor şi înţelegător. La „Uite cine dansează!“, vrea să arate cine este şi ce poate.

Dani Dobre

Dani Dobre a început să danseze la vârsta de 14 ani, dansul devenind rapid pentru el o pasiune şi mai apoi un stil de viaţă. A fost vicecampion al României la dans sportiv, a jucat în mai multe piese de teatru, colaborează cu vedete cunoscute din România, iar experienţa de 25 de ani în domeniul artei îşi spune cuvântul. Este un coregraf competitiv, curajos, vesel, optimist, se adaptează uşor oricărei situaţii şi îşi doreşte să câştige competiţia „Uite cine dansează!“.

Ecaterina Dosan

Ecaterina Dosan este dansator profesionist, antrenor şi arbitru internaţional de dans. Este foarte atentă la modul în care arată, îi plac stilurile de dans care acordă femeii un rol deosebit, cum e cha cha-ul, şi îi place să călătorească. Este foarte pretenţioasă, motiv pentru care a schimbat mulţi parteneri de dans de-a lungul timpului. A călătorit mult prin Europa, unde a câştigat nenumărate premii.

Emil Rengle

Pentru Emil Rengle dansul este mijlocul perfect prin care îşi exprimă caracterul mai nonconformist. A studiat Arta Coregrafică la UNATC, s-a perfecţionat în America alături de Sheryl Murakami, coregrafa cântăreţei Beyonce, a făcut coregrafii pentru nenumăraţi artişti autohtoni şi a călătorit în toată lumea alături de Inna, Alexandra Stan şi Fly Project. Acum face acelaşi lucru cu proiectul său personal, în care cântă şi dansează. Scopul său este ca fiecare om să accepte că suntem diferiţi şi să creadă că acest lucru ne poate face să strălucim.

Georgiana Căiţa

Georgiana Căiţa (Căprioara) este unul dintre cei mai cunoscuţi şi experimentaţi coregrafi din România. A început dansul sportiv în şcoala generală şi, fiind extrem de talentată, a atins rapid performanţe notabile la categoria ei de vârstă. Georgiana a evoluat şi a făcut din dans mai mult decât o pasiune, ci un mod de a trăi.

Iulian Turcanu

Iulian Turcanu a făcut parte din Theodor Show Balet, iar din anul 2013 şi-a înfiinţat propriul club de dans. În 2012, a obţinut o bursă şi a studiat trei luni pe Broadway, aceasta fiind una dintre cele mai spectaculoase experienţe din viaţa lui. Iulian este timid, dar pe ringul de dans este ambiţios şi profesionist, iar atunci când se obişnuieşte cu partenera de dans, devine extrem de dezinvolt şi glumeţ.

Marica Derdene

Marica Derdene este antrenor şi arbitru internaţional de dans. Şi-a ales meseria de dansator la vârsta de 9 ani, însă la 17 ani a renunţat la competiţii pentru că a fost nevoită să înceapă să îşi câştige propriii bani. Este o persoană ambiţioasă, impulsivă, pasională şi îi place să îşi dezvolte aceste laturi în dansurile latino, preferatele ei. Este foarte sufletistă, se ataşează repede, iubeşte foarte mult copiii şi animalele.

Nicolai Curnic

Nicolai Curnic a început să danseze la 7 ani, a făcut Academia de Arte din Republica Moldova şi a avut o serie de colaborări importante în Turcia, China şi Spania, unde este stabilit în momentul de faţă şi are propriul studio unde predă dans. Nicolai este foarte muncitor, hazliu şi puţin încăpăţânat. Îşi doreşte să câştige, spune că nu va fi un coregraf dur, dar nu se va lăsa cu una cu două.

Oana Botez

Oana Botez este balerină, însă de-a lungul carierei sale a făcut şi câteva spectacole de cabaret şi musical. Deşi a făcut mai mult coregrafie în spectacolele de teatru, Oana a învăţat şi elemente de dans sportiv, deoarece multe dintre piese conţineau şi elemente precum tangoul.

Olesea Micula

Olesea Micula este din Republica Moldova, a început să facă balet la vârsta de 5 ani, a studiat coregrafia, a făcut dansuri de stradă şi a luat cursuri de actorie. Este extrem de ambiţioasă, a luptat întotdeauna pentru ceea ce şi-a dorit să obţină şi a avut rezultate remarcabile în dans atât în ţara sa, cât şi peste hotare.

Paolo Campigotto

Paolo Campigotto este concurentul care dă totul pentru dans. Întreaga viaţă este o înşiruire de întâmplări în care a ales să facă sacrificii pentru dans. A renunţat la afacerea familiei pentru a se putea dezvolta ca dansator, a ales să plece din ţara lui natală, Italia, de lângă familie, şi să vină într-o ţară străină doar ca să aibă şansa să ajungă în topul celor mai buni dansatori. Este atât de îndrăgostit de dansul sportiv încât spune că a venit cu mândrie să fie ambasadorul acestui stil.

Raluca Netca

Raluca Netca este o tânără dansatoare cu o carieră în ascensiune. A început cursurile de dans sportiv la 12 ani, a participat la competiţii importante şi a câştigat numeroase premii. Raluca este o fire vulcanică, foarte senzuală şi pune foarte multă pasiune în tot ceea ce face. Îi este teamă de un partener de dans rigid, care nu îşi cunoaşte trupul.