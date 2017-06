Voltaj a lansat alături de Noaptea Târziu piesa „Cred ca-s hip“ VIDEO

„«Cred ca-s hip» este cel mai dement clip din cariera noastră şi clipul la care ne-am distrat cel mai bine. Este prima colaborare cu regizorul Alex Ceauşu şi suntem foarte încântaţi de ce a ieşit. Sperăm ca veselia pe care am simţit-o noi atunci când am filmat să se transmită si dincolo de ecran, pentru că asta este tot ce contează. Pentru mine, cele mai grele cadre au fost cele din curtea aşa-zisului sanatoriu unde a trebuit să stau atârnat de o bară în vârful unui copac. Am avut febra musculară la mâini şi la picioare toată săptămâna, dar a meritat!“, declară Călin de la Voltaj.

Baieţii de la Noaptea Târziu s-au distrat şi ei în cămăşi de forţă în cele 14 ore de filmări de la Palatul Ghika din Căciulaţi.

„A fost super la clip şi este cea mai tare filmare la care am participat până acum! Suntem mândri că am lucrat cu Voltaj. Am fost un pic luaţi prin surprindere pentru că nu ne aşteptam să avem o astfel de colaborare“, a declarat Cuza de la Noaptea Târziu.

„Ne-am distrat mult alături de baieţii de la Voltaj. La filmări, am mâncat pantofi cu legume şi vopsea, deci întradevăr, a fost un clip trăsnit! «Cred ca-s hip» este o piesă de vară, pe care nu aveţi voie să o rataţi, iar dacă veţi asculta refrenul de două ori, sigur veţi rămâne cu el în cap. Pe mine mă reprezintă mult piesa pentru că de fiecare dată când aud tocuri, mai uit în stânga şi-n dreapta“, a adăugat Emi de la Noaptea Târziu.

Anul trecut, Voltaj a lansat albumul „X“, material ce conţine 10 piese, printre care „Din toată inima“, „De la capăt“, „Kori Gent“, „Nana“ (alături de Ruby), „A XII-A“, „Anotimpuri“, „X“. Până în prezent, trupa a lansat hituri precum „Pic, pic“, „Dă vina pe Voltaj“, „Şi ce“, „Meci de box“ şi „Mi-e dor de“.

Cuza, Emi şi Cucu, aşa cum sunt cunoscuţi în mediul online, formează proiectul de vlogging Noaptea Târziu. În cei trei ani de activitate, Noaptea Târziu a lansat 190 de videoclipuri printre care peste 80 de piese parodiate. Clipurile au generat 277 de milioane de vizualizări şi nenumărate reacţii pozitive, iar canalul de YouTube al băieţilor are aproape 1 milion de subscribers.