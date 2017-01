Tudor Gheorghe prezintă un nou spectacol: „Va impresiona spaţiul muzical românesc, care este atât de subjugat de influenţele străine“

Pe data de 21 martie, Tudor Gheorghe va susţine, în premieră, concertul „Îndrăgostiţii fără noroc“, bazat pe cele mai frumoase unelte: poezia şi melosul românesc. Biletele au fost puse deja în vânzare şi se găsesc pe tudor-gheorghe.ro şi la casa de bilete a Sălii Palatului.







„Mi-am permis să trec cu lejeritate de la cântecele pentru copii la folclorul de bună calitate, de la muzica uşoară din perioada interbelică la poezia plină de umor şi de sarcasm a domnului Caragiale, de la umorul special al lui Marin Sorescu la poezia sensibilă a lui Grigore Vieru până la poezia lui Adrian Păunescu. Acum revin cu un spectacol de o candoare şi de o frumuseţe poetică unică! Am ales din poezia română toată tristeţea îndrăgostiţilor. Am selectat de la Romulus Vulpescu şi Mihai Beniuc până la Alexandru Macedonski, Mircea Micu şi Adrian Păunescu. Atunci când am întâlnit o poezie mai frumoasă decât cea pe care am scris-o eu, am preferat să o cânt pe cea frumoasă, n-am avut orgolii de poet“, a declarat Tudor Gheorghe.





„Îndrăgostiţii fără noroc“ este un spectacol alcătuit în întregime din poezii, îmbrăcate în ţinută de gală muzicală de orchestratorul Marius Hristescu. „Toate piesele din acest spectacol vor fi şlagăre! «Îndrăgostiţii fără noroc» va impresiona spaţiul muzical românesc, care este atât de subjugat de influenţele străine. Voi avea alături de mine orchestra Arcadia, care mă va sprijini în disperarea îndrăgostiţilor. Sound-ul va fi special“, a mai precizat Tudor Gheorghe.





„Oamenii simt nevoia să evadeze unde măcar există, pentru o oră-două, sentimentul că s-au eliberat de toate spaimele. Se transpun şi merg, o dată cu mine, înspre frumos“, crede artistul.





Din respect pentru artist şi pentru spectatori, organizatorii anunţă că după ora 19.10 nu se mai permite accesul în sala de spectacol, iar după începerea spectacolului, locurile îşi pierd valabilitatea. Accesul copiilor sub şapte ani nu este permis, iar cei care au peste această vârstă vor plăti bilet de intrare.