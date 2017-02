Taxi a lansat piesa „Domnu' Soros“, în care ironizează teoriile din jurul miliardarului: „Mă scuzaţi că îndrăznesc, dar trec anii, mie când îmi daţi banii?“

Trupa Taxi nu se dezice şi lansează un pamflet muzical intitulat „Domnu’ Soros“, o replică ironică dată celor care au promovat în spaţiul public ideea că sutele de mii de români care au protestat în faţa Guvernului sunt plătiţi de George Soros.

Cu umorul caracteristic, în noua piesă Dan Teodorescu povesteşte cum miliardarul american a fost cel care i-a dat numeroase ordine încă din anul 1999, inclusiv să formeze trupa Taxi şi să scrie piese-manifest, însă răsplata în bani promisă a întârziat să apară.

Este a doua melodie pe care Taxi o lansează în această perioadă, după cea dedicată protestelor – „Avem alergie“ –, în care protestele care durează de aproape două săptămâni sunt puse pe seama faptului că „o parte din popor“ are alergie la „infamie, minciună şi hoţie“.

Versuri „Domnu' Soros“

„Domnu’ Soros, noi ne ştim din ’99, chiar de la-nceput

De când m-aţi sunat şi mi-aţi zis să fac trupa Taxi, şi aşa am făcut

Pe urmă mi-aţi zis să fac o piesă despre ţară, ceva protestataro-ciudat

Şi am făcut «Criogenia salvează România», aşa cum m-aţi îndrumat.

Pe urmă, mi-aţi zis să vorbesc despre infrastructură şi m-am conformat

Şi am făcut «Aici sunt banii dumneavoastră», sper că n-aţi uitat

Pe urmă, m-aţi pus să fac un album, să-i zic «Politica» neapărat

Şi am zis de partide, de alegeri, de comunişti, de tot ce mi-aţi ordonat

Da’ mi-aţi promis şi vilă, şi maşină, şi un cont beton

Şi eu stau şi-acuma în două camere, la bloc, în Pantelimon

Domnu’ Soros, mă scuzaţi că îndrăznesc, dar of, of, of, trec anii,

Domnu Soros, mie când, mie când îmi daţi banii?

M-aţi pus să abordez un subiect arzător, dar relaxat, fără ură,

Să vorbesc despre Roşia Montană şi despre cianură

M-aţi pus să vorbesc despre Catedrală, să spun că-i prea mare

Şi, ca de obicei, domnu’ Soros, eu v-am dat ascultare

Când cu Donald Trump m-aţi pus să zic de Obama, să zic de bine

Şi eu am zis, domnu’ Soros, am zis, am făcut tot ce-a depins de mine

Şi-am ieşit şi în stradă, domnu’ Soros, când mi-aţi poruncit

Şi am fost tânăr, şi frumos, şi liber. Mă rog, tânăr şi frumos nu mi-a ieşit

Da’ mi-aţi promis şi vilă, şi maşină, şi un cont beton

Şi eu stau şi-acuma în două camere, la bloc, în Pantelimon

Domnu’ Soros, mă scuzaţi că îndrăznesc, dar of, of, of, trec anii,

Domnu’ Soros, mie când, mie când îmi daţi banii?

Auziţi, domnu’ Soros, cu tot respectul, data viitoare când mă mai chemaţi la un protest d-ăsta, eu vreau măcar un avans. Mulţumesc pentru înţelegere“