Smiley a lansat o nouă piesă: primul videoclip în care artistul nu zâmbeşte şi prima colaborare cu regizorul Iura Luncaşu VIDEO

Smiley marchează al zecelea an din cariera sa solo printr-un proiect inedit

Smiley lanseaza cea de-a doua piesă din maratonul de zece confesiuni muzicale pe care şi-a propus să le faca în cadrul proiectului aniversar „#Smiley10“. Noul single, „De unde vii la ora asta?“, marchează şi lansarea primului videoclip în care Smiley nu zâmbeşte deloc.

Dupa piesa-manifest „Flori de plastic“, lansată pe 10 martie, cu primul videoclip din carieră sub forma unui scurtmetraj de animatie, „De unde vii la ora asta?“ este, prin versuri şi imagini, o fugă între realitate şi imaginaţie pentru regăsirea iubirii în relaţie, în paşi de frământare, aşteptare, suspiciune şi reproş. Prins într-o relaţie în care aşteaptă, însă constată confuz că este la rândul lui aşteptat, într-un decor clasic care în spatele fiecărei uşi ascunde un alt decor – urban şi complet neaşteptat –, personajul ajunge să vadă şi să audă de la persoana iubită propriile temeri şi reproşuri.

„«De unde vii la ora asta?» - refrenul acesta se aude pe diverse tonalităţi în multe case şi relaţii, iar fuga unuia după celălalt, deşi fizic ei se află unul lângă celălalt, este confuză şi dureroasă“, spune Smiley despre noua melodia.

Regizat de Iura Luncaşu, cu imagine semnată de Liviu Marghidan, videoclipul piesei „De unde vii la ora asta?“ s-a filmat într-o zi şi o noapte pe Domeniul Manasia, dar şi în Bucureşti, în Centrul Vechi şi pe acoperişul uneia dintre cele mai înalte clădiri din oraş.

„Este prima mea colaborare cu Smiley. Sunt încântat atunci când cunosc oameni care creează din pasiune. Am avut aceeaşi senzaţie şi la filmare, a fost o energie bună, extrem de productivă. Mi-am dorit să fac un clip cu o poveste aparte, un clip mai puţin descriptiv. Sunt adeptul poveştilor şi în videoclipuri, îmi place să creez situaţii neaşteptate şi să surprind publicul. Ca-n viaţă, aparenţele trebuie decodificate, aceasta este şi esenţa poveştii din videoclip. Aparent, el este cel care trăieşte o dramă, aşteptând-o pe ea până târziu în noapte. Am găsit însă acest twist care este relevat la sfârşitul clipului, când realizezi că, de fapt, el, cel care agonizează, este aşteptat acasă de către iubită, iar totul s-a derulat în imaginaţia lui. De multe ori, când iubeşti şi din dorinţa de a conserva o relaţie, poţi avea o mie de trăiri sau de stări“, explică Iura Luncaşu, regizorul videoclipului.

Tot în cadrul proiectului „#Smiley10“, cântăreţul va susţine un concert aniversat, ce va avea loc pe 1 iunie, la Arenele Romane.