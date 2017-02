Noi artişti anunţaţi pe scena festivalului Electric Castle 2017

Deadmau5, Trentemøller, House of Pain, Maceo Plex, Duke Dumont, GusGus, Sohn şi Slaves sunt noile nume care vor cânta, alături de alţi pese 20 de artişti, la ediţia din acest an a festivalului Electric Castle.



Biletele costă 369 de lei cu condiţia să fie achiziţionate online, în baza unui card bancar Mastercard sau Maestro, iar începând de vineri, 17 februarie, preţul abonamentelor se ridică la 399 de lei, putând fi cumpărate de pe site-ul festivalului sau din locaţiile partenere.

Artiştii confirmaţi deja la Electric Castle 2017 sunt alt-J, Moderat, Nero, Noisia, Architects, A-Track, Dixon, DJ Sneak, Âme Live, Soom T, Metrik, Etherwood, Crazy P Soundsystem, Maceo Plex, Eats Everything, Cassy, Claptone, Atari Teenage Riot, Tommy Cash, Fanfara Ciocârlia, S.P.Y., Troyboi, Beardyman & The Masters of Distraction, Punnay Masssif, Coma, Luna Amara, MJ Cole, Flic Flac, Zwette, Kornel Kovacs, Reggae Roast, Kenny Ken şi King Jammy. Line-up-ul va fi completat de noi nume ce vor fi anunţate peste doar câteva săptămâni.