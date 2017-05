Kings Of Leon, pentru prima dată în România: detalii inedite despre familia de rockeri din Nashville VIDEO

Idolii rock din Nashville vor concerta pentru prima dată în România, pe Arena Naţională, pe data de 17 iunie. Show-ul face parte din turneul de promovare a celui mai recent album, intitulat „Walls“, și este organizat de Alive în parteneriat cu Primăria Municipiului București.

Biletele pentru concert, în deschiderea căruia va cânta artista britanică LP, pot fi cumpărate de pe site-ul bilete.ro la următoarele preţuri: 500 de lei (VIP), 285 de lei (Golden), 230 de lei (Categoria 1), 190 de lei (Gazon), 180 de lei (Categoria 2), 160 de lei (Categoria 3) şi 95 de lei (Categoria 5).

Sigur că mulţi cunosc trupa Kings Of Leon prin prisma unor hit-uri precum „Sex On Fire“ şi „Use Somebody“, însă există câteva detalii interesante şi mai puţin cunoscute despre cei patru rockeri.

Fiii unui predicator, Caleb, Nathan şi Jared Followill nu s-au îndepărtat niciodată de educaţia penticostală primită în copilărie. În timp ce tatăl lor predica la adunări creştine în Oklahoma, băieţii mergeau la slujbe şi aveau uneori ocazia să cânte la tobe. Când o casă de discuri şi-a arătat interesul pentru muzica lor, cei trei şi-au cooptat vărul, pe Matthew Followill, şi şi-au asumat fără ezitare misiunea de a duce maselor „evanghelia rock'n'roll“.

Cei patru „regi“ şi-au început cariera într-un subsol

La vârsta de 9 luni Caleb îngâna muzica de la radio, însă niciunul dintre ei nu a studiat vreun instrument muzical. Şi totuşi cum au început? „Jared nu pusese mâna niciodată pe un bas, Caleb nu se atinsese niciodată de o chitară, iar Matt luase numai două lecţii la acelaşi instrument“, spune Nathan. „Ne-am răpit vărul din Mississippi, i-am spus mamei că stă o săptămână la noi şi nu l-am mai lăsat niciodată să plece acasă. Ne-am închis în subsol cu un gram de marijuana şi literalmente am petrecut o lună acolo. Mama ne aducea mâncare. La sfârşitul lunii au venit cei de la casa de discuri să vadă rezultatul şi noi aveam gata piesele «Molly», «California Waiting», «Wicker Chair» şi «Holy Roller Novocaine»“. Primul show live al trupei a fost în deschiderea unui concert country. Trupa a reuşit să depăşească barierele unui anumit gen muzical adaptându-şi instant toate piesele la un stil country alternativ.

Constant sub presiunea celebrităţii

Vocalistul Kings of Leon s-a gândit să-şi vândă casa din Nashville din cauza unui aflux continuu de scrisori de la fani, unele dintre ele destul de înfricoşătoare. „Sunt nişte copii din Marea Britanie care merg la Nashville şi îmi tot lasă cadouri. Vărul meu, care are grijă de casă, le ascunde de mine - mi-a spus că m-aş fi speriat dacă le-aş fi văzut.“ Caleb e căsătorit cu modelul Victoria Secret Lily Aldridge şi au împreună o fetiţă, Dixie Pearl. Lily Aldridge a apărut în videoclipul piesei „Use Somebody“.

Kings of Leon, o afacere de familie

Nu doar că trupa e formată din trei fraţi şi un văr, ci şi în echipa tehnică mai sunt membri ai clanului Followill, printre care şi un alt văr, Cristopher (poreclit Nacho). Nathan recunoaşte că dacă n-ar fi descoperit muzica, el şi Caleb ar fi stat şi acum cu părinţii. De altfel, Caleb se tunde în continuare la mama acasă. E singurul om din lume pe care îl lasă să-i atingă părul. Motivul? „La frizer nu te lasă să intri beat.“

„Sex on Fire“, cea mai lungă perioadă de creaţie dintre toate piesele trupei

Caleb spune că a petrecut scriind „Sex on Fire“ mai mult timp decât pentru oricare altă piesă lansată de Kings of Leon. „Am scris-o oarecum când eram beat. N-am vrut să fie prea clişeistică sau prea ciudată. […] am scris întâi un cântec despre doi oameni care se urau, dar sexul era atât de bun încât nu puteau să stea departe unul de altul. Şi pe urmă am mai scris o piesă care era mult prea explicită. Am tot încercat sa găsesc o medie fericită între cele două versiuni.“

Headlineri ai celor mai mari festivaluri din lume – Glastonbury, Coachella, Roskilde și Lollapalooza (Berlin, Chicago, Santiago Chile) –, în 14 ani de carieră cei patru Kings Of Leon au produs şapte albume, au vândut peste 18 milioane de albume și peste 24 de milioane de single-uri în întreaga lume și au câștigat două premii Grammy: pentru „Sex on Fire“ în 2009 și pentru „Use Somebody“ în 2010.