Ecaterina Ladin şi Anca Sigartău, în distribuţia musicalului „Mamma Mia“. Ce rol vor interpreta FOTO

Bazat pe muzica uneia dintre cele mai iubite trupe din toate timpurile, ABBA, „Mamma Mia!“ a fost pus în scenă până acum în peste 50 de ţări, pe 6 continente şi a fost tradus în 22 de limbi. În România este primul musical de Broadway produs 100% independent.

Cei care nu vor rata acest spectacol o vor descoperi cu multă încântare pe Rosie, în interpretarea artistelor Anca Sigartău şi Ecaterina Ladin.

Prietena Donnei este o scriitoare nemăritată, tocilară şi puţin supraponderală. Este veşnic la cură de slăbire, iar cadoul ideal pentru ea ar fi un stripper - pentru că ştie că e doar o glumă. Este comică, muncitoare, pozitivă. Foarte încântată de rol şi de musicalul „Mamma Mia!”, Anca Sigartău povesteşte că, pe vremea când era elevă la liceul de muzică, interpretarea melodiilor ABBA era o pauză binemeritată de studiu, „furată“ între orele de muzică clasică de la şcoală.

Cu multe emoţii, Ecaterina Ladin, interpreta Dalidei din serialul „Las Fierbinţi“ povesteşte, la rândul său, că acest rol este o noutate pentru ea din mai multe puncte de vedere.

„Mă simt foarte responsabilă pentru că este un proiect atât de mare şi, în acest moment, repet şi o descopăr pe Rosie cu multă emoţie, teamă, bucurie, încântare! Am văzut tot ce înseamnă acest personaj, în musicalurile «Mamma Mia!» jucate peste tot, am văzut filmul, tot ce am putut găsi cu şi despre Rosie. Pentru că, indiferent cum este interpretat, în toate variantele există un punct comun: simţul umorului. În ceea ce mă priveşte, de-a lungul anilor, am avut personaje foarte colorate şi mă bucur că am luat castingul şi pentru acesta. E un pas mare pentru mine să îl interpretez, pentru că este altfel decât tot ce am jucat până acum“, declară Ecaterina.