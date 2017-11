Cine sunt câştigătorii MTV Europe Music Awards 2017 VIDEO

Shawn Mendes, în vârstă de 19 ani, a ieşit învingător la trei categorii de premii - Cel mai bun artist, Cel mai bun grup de fani şi Cea mai bună melodie, „There's Nothing Holdin' Me Back“, lansată în 2017 şi pe care a şi interpretat-o pe scena galei.

Tânărul a câştigat trofeul pentru Cel mai bun artist în faţa unor muzicieni mult mai cunoscuţi, precum Ariana Grande, Ed Sheeran, Miley Cyrus şi Taylor Swift, nominalizată la şase categorii, fiind favorita acestei ediţii, dar care nu a reuşit să obţină niciun premiu.

Gala a fost deschisă de rapperul Eminem, care a interpretat în premieră mondială piesa „Walk on Water“, lansată vineri. Rapperul a fost distins cu trofeul pentru Cel mai bun artist hip-hop, recompensă pe care a mai primit-o de opt ori pânăacum.

Nominalizat la categoria Cel mai bun grup rock, U2 nu a reuşit să câştige, fiind învins de formaţia Coldplay, premiată pentru al treilea an consecutiv, însă trupa irlandeză a fost recompensată în cadrul galei drept un „simbol mondial“, primind trofeul Global Icon, care a mai fost atribuit formaţiei Queen, lui Eminem şi Whitney Houston.

Rapperul american Kendrick Lamar a primit premiul pentru Cel mai bun videoclip al piesei „Humble“. În august, artistul a fost recompensat cu şase trofee MTV Video Music Awards.

De asemenea, chitaristul britanic Ed Sheeran a câştigat trofeul pentru Cel mai bun artist live, trupa Thirty Seconds To Mars s-a impus la categoria Cel mai bun artist de rock alternative, iar Camila Cabello a ieşit învingătoare la categoria Cel mai bun artist pop.





Camila Cabello este „cel mai bun artist pop“ FOTO Getty Images

DJ David Guetta – Cel mai bun artist electro – a încheiat seara interpretând noua sa piesă, „Dirty, Sexy, Money“.

Toate premiile sunt atribuite în funcţie de votul publicului exprimat online, în afară de Cel mai bun videoclip şi Cel mai bun artist mondial, care sunt desemnate de echipa editorială a MTV

Lista completă a câştigătorilor, conform Billboard.com:

Cea mai bună melodie:





Shawn Mendes – „There’s Nothing Holdin’ Me Back“ -- * Câştigător

Clean Bandit – „Rockabye“ ft. Sean Paul & Anne-Marie

DJ Khaled – „Wild Thoughts“ ft. Rihanna, Bryson Tiller

Ed Sheeran – „Shape of You“

Luis Fonsi & Daddy Yankee – „Despacito“ (Remix) ft. Justin Bieber





Cel mai bun artist:





Shawn Mendes



Ariana Grande

Ed Sheeran

Kendrick Lamar

Miley Cyrus

Taylor Swift

Cel mai bun debut:





Dua Lipa

Julia Michaels

Khalid

Kyle

Rag‘n’Bone Man

Cel mai bun artist pop:





Camila Cabello

Demi Lovato

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

Cel mai bun videoclip:





Kendrick Lamar – „Humble“

Foo Fighters – „Run“

Katy Perry - "Bon Appetit" ft. Migos

Kyle – „iSpy“ ft. Lil Yachty

Taylor Swift – „Look What You Made Me Do“

Cel mai bun Live:





Ed Sheeran



Bruno Mars

Coldplay

Eminem

U2

Cel mai bun DJ de muzică electronică:

David Guetta



Calvin Harris

Major Lazer

Martin Garrix

The Chainsmokers

Cea mai bună trupă rock:

Coldplay

Foo Fighters

Royal Blood

The Killers

U2

Cel mai bun artist hip-hop:

Eminem



Drake

Future

Kendrick Lamar

Post Malone

Cea mai bună trupă de rock alternativ:

Thirty Seconds To Mars



Imagine Dragons

Lana Del Rey

Lorde

The xx

Cel mai bun grup de fani:

Shawn Mendes



Ariana Grande

Justin Bieber

Katy Perry

Taylor Swift

Best push artist:

Hailee Steinfeld

Jon Bellion

Julia Michaels

Kacy Hill

Khalid

Kyle

Noah Cyrus

Petite Meller

Rag'n'Bone Man

SZA

The Head And The Heart





Cea mai bună apariţie: Zayn

Dua Lipa Harry Styles Rita Ora Taylor Swift

Cea mai bună interpretare pe scenă:





The Chainsmokers – Live - MTV Malta 2017

Steve Aoki – Live din Malta MTV 2016

Kings of Leon – Live - Oude Luxor Theatre, Rotterdam, Olanda 2016

Tomorrowland 2017

DNCE – Live -MTV Malta 2017

Foo Fighters – Live -Barcelona, Spania 2017

Idol Global:

U2