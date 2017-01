Antonia a lansat prima piesă, însoţită de videoclip, după ce a devenit mamă pentru a treia oară VIDEO

Noul single se numeşte „Dor de tine“ şi a fost compus de Irina Rimeş, fiind produs de Alex Cotoi şi DJ Sava.

Piesa a fost lansată cu un videoclip oficial regizat şi filmat de Khaled Mokhtar, cu care artista a mai lucrat pentru „Marabou“, dar si pentru „Gresesc“.

În videoclip, apar ca personaje principale fetele de la Like One, cunoscute in mediul online de sute de mii de oameni care le apreciaza filmuleţele amuzante, dar şi Laura Musuroaea, vlogger şi blogger de beauty de peste şase ani.

„A fost tare atmosfera la filmări, relaxantă, pentru că lucrez de fiecare dată cu o echipa de oameni profesionişti, care îmi inspiră încredere şi îi mulţumesc lui Khaled pentru încă un videoclip care îmi place. M-am distrat cu fetele de la Like One, cu Laura Musuroaea, dar şi cu toţi cei prezenţi pe set, m-am simţit ca la o petrecere“, a spus Antonia.

De imaginea Antoniei în videoclip s-a ocupat Cristina Crăciun, iar fotografiile pe set au fost făcute de Bogdan Moldovan. Piesa are un sound energic, fresh, iar versurile vorbesc despre o stare continuă de dor faţă de persoana iubită.

„Mă bucur că am început 2017 cu un single nou şi sper că le-am făcut o surpriză plăcută fanilor mei. „Dor de tine“ este o piesă de dragoste frumoasă şi sinceră în care cred că se regăseşte orice persoană care iubeşte“, a mai spus Antonia.

În 2016, Antonia a lansat „Greşesc“, „Vorbeşte lumea“, „Sună-mă“, împreună cu Carla’s Dreams, fiecare clip având 18 milioane, 16 milioane, respectiv 21 de milioane de vizualizări pe canalul de YouTube al artistei, dar şi single-ul în engleză „Get Up and Dance“ cu Achi.

Antonia lucrează deja în studio şi pentru alte piese pe care le va lansa anul acesta şi va începe în curând concertele.

Pe 7 decembrie 2016, Antonia l-a adus pe nume pe cel de-al doilea fiu al lui Alex Velea, care va fi botezat Akim. Cântăreaţa a fost dată în judecată de iubitul ei Alex Velea (32 de ani) pentru ca cei doi fii pe care îi au împreună să poată purta numele artistului. Asta pentru că, în acte, Alex Velea nu este tatăl micuţilor, ci afaceristul Vicenzo Castellano, cu care cântăreţa este încă măritată. Antonia nu vrea ca Dominic (2 ani) şi Akim Castellano (o lună) să fie supuşi testului ADN, aşa că va declara pe propria răspundere, în instanţă, că tatăl biologic al fiilor săi e Alex Velea, recunoscând astfel şi relaţia extraconjugală cu artistul.

Antonia şi Alex Velea formează un cuplu de trei ani, dinainte ca artista să intenteze divorţul de soţul ei. Artista mai are o fiică, pe Maya (6 ani), din căsnicia cu Vicenzo Castellano, care locuieşte în Italia alături de bunicii ei şi pentru custodia căreia cei doi se luptă de câţiva ani.