Adevărul Live: Cine este Vanotek, artistul despre care mulţi nu ştiu că este român

INTRĂ ÎN DISCUŢIE şi urmăreşte emisiunea în modulul Adevărul Live

„Tell Me Who“ este în topurile din România, Rusia, Polonia şi are peste 8.5 milioane de vizualizări pe YouTube, însă mulţi dintre cei care o ascultă nu ştiu că Vanotek este român. Astăzi, Ion Chirinciuc vine la Adevărul Live pentru a ne povesti cum au fost începuturile în muzică şi cum s-a produs trecerea de la compozitor la artist complet, dar şi care este povestea noului single - „Back to Me“. Piesa este deja în top Shazam din Rusia pe locul 5 şi a intrat şi pe radiouri. Piesa este licenţiată la Ultra Music, a doua piesă a DJ-ului dupa „Tell Me Who“, tot în colaborare cu Eneli.

Piesa “Back to Me” este inclusă pe primul album al lui Vanotek, lansat la finalul lui 2017 care include cele mai cunoscute piese precum "Tell Me Who" feat. Eneli, "În dormitor" şi "My Mind" feat. Minelli, "Take the Highway", "I'm Coming Home" feat. Georgian şi The Code, "My Heart is Gone" feat. Yanka.

DJ-ul a urcat pe scena unor evenimente importante precum Untold sau Neversea şi opening act pentru Carla's Dreams la cele două show-uri de la Arenele Romane.

Piesa "I'm Coming Home" feat. Georgian si The Code s-a clasat pe locul al doilea la Selecţia Naţională Eurovision, fiind susţinuţi de cei mai reprezentativi artişti din România.

VANOTEK (pe numele său Ion Chirinciuc) este un tânăr producător şi DJ român, cunoscut publicului din România datoritâ pieselor care au cucerit radiourile, dar şi colaborărilor şi artiştilor cu care a lucrat până acum.

Originar din Republica Moldova, Vanotek a studiat la Liceul de artă Octav Băncilă din Iaşi, apoi s-a mutat în Bucureşti şi a început să compună pentru diverşi artişti: Dan Bălan, Antonia, DJ Sava, Corina, Tom Boxer, Naguale, Havana, Anda Adam, Sasha Lopez.