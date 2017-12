„Ultimul Jedi“ a ieşit în lume: imagini şi reacţii de la premiera mondială a noului film Star Wars INFOGRAFIC

Distribuţia este similară cu cea din episodul şapte, „Trezirea Forţei“ (2015), şi reprezintă o combinaţie dintre actorii din trilogia anilor ‘70 şi cei care au fost introduşi în 2015.

John Boyega (Finn) şi Daisy Ridley (Rey) vor interpreta rolurile principale, Mark Hamill va reveni ca Luke Skywalker, iar Carrie Fisher, pentru ultima oară, va fi prinţesa Leia.

Daisy Ridley pe covorul roşu la premierea episodului opt al francizei „Star Wars“ FOTO Getty Images

John Boyega pe covorul roşu la premierea episodului opt al francizei „Star Wars“ FOTO Getty Images

Adam Driver (34 de ani) va fi din nou personajul negativ, interpretându-l pe Kylo Ren. Prinţii William şi Harry ai Marii Britanii vor apărea şi ei în peliculă, în rolurile unor soldaţi.

Adam Driver şi actriţa Joanne Tucker pe covorul roşu la premiera „Star Wars:The Last Jedi“ FOTO Getty Images

Un AT-M6 uriaş, poziţionat în faţa intrării teatrului FOTO Getty Images

Regizorul producţiei, Rian Johnson (43 de ani), i-a adus un omagiu actriţei Carrie Fisher, care a murit anul trecut, la vârsta de 60 de ani, dedicându-i ei seara premierei. Fiica acesteia, actriţa Billie Lourd (25 de ani), a fost şi ea prezentă la eveniment.

Billie Lourd, fiica regretatei actriţe Carrie Fisher FOTO Getty Images



De pe covorul roşu nu pteau lipsi nici îndrăgitul droid C3PO şi robotul R2-D2

FOTO Getty Images

Fanii sunt în extaz

În ciuda unei pauze de zece ani ani între lansarea episodului trei, „Răzbunarea Lorzilor Sith“ (2005), şi „Trezirea Forţei“ (2015), prima parte a unei a treia trilogii, apetitul publicului pentru aventurile eroilor din „Star Wars“ nu s-a domolit absolut deloc.

La 40 de ani de la lansarea primului film al francizei, experţii prevăd încasări de peste 220 milioane dolari în primul weekend de proiecţii în cinematografele din Statele Unite. De altfel, fanii care au avut norocul de a asista la premieră au inundat rapid reţelele sociale cu postări în care îşi manifestă entuziasmul.

„«Ultimul Jedi» este foarte diferit, interesant şi surprinzător. Foarte multe emoţii şi foarte multe momente uimitoare“, a scris un utilizator de Twitter. „Are de toate. Este intens, amuzant şi emoţionant. Mi-a plăcut la nebunie“, e de părere un alt internaut. „Filmul este un triumf. Atâtea momente grandioase, atât de multă emoţie. Toată lumea aplauda şi era în extaz“. „Sunt uluit de «Star Wars: The Last Jedi». Am râs, am plâns, am ţipat, a fost incredibil. Rian Johnson a realizat, ceea ce eu numesc, cel mai tare film «Star Wars» din toate timpurile, a scris un alt fan, potrivit The Independent.