„Star Wars“. Ce actori vede Mark Hamill în rolul unui Luke Skywalker tânăr sau copil, în cazul unui prequel dedicat eroului FOTO

Viitorul „Star Wars“ constă în extinderea francizei cu două noi serii de filme. Au fost făcute deja două spin-off-uri din seria „A Star Wars Story“ – „Rogue One“ (2016) şi „Solo“ (2018), menite să umple golurile din filmele de până acum, iar în prezent regizorul Rian Johnson („The Last Jedi“), lucrează la o nouă trilogie în afara tradiţionalei saga Skywalker, în timp ce producătorii „Game of Thrones“, David Benioff and D.B. Weiss, pun la cale o altă serie de filme fără legătură cu niciunul din cele două fire narative.

Există prin urmare şansa ca şi alte personaje clasice din universul „Star Wars“ să beneficieze de propriiile spin-off-uri. Până acum nu s-a anunţat oficial un spin-off despre viaţa tânărului Luke Skywalker, dar unii consideră că nici nu ar fi interesant de urmărit un astfel de prequel, având în vedere că înainte să dea peste roboţii R2-D2 şi C-3PO şi să devină erou al luptei rebelilor, Luke era un simplu băiat crescut într-o fermă. De aceeaşi părere este şi Mark Hamill.

„Depinde în ce punct din viaţa lui vor să se oprească. Pentru că la început, mă gândesc, ideea era că Luke era foarte plictisit de viaţa lui“, a declarat recent actorul, potrivit SlashFilm.com

Mark Hamill a primit luna aceasta o stea pe Walk of Fame, prilej cu care a fost întrebat de jurnaliştii Variety cine ar trebui să joace, în viziunea lui, rolul lui Luke Skywalker tânăr.

Actorul a răspuns iniţial că i-ar plăcea ca actorul de origine română Sebastian Stan (35 de ani) să preia acest rol, dar recunoaşte cu modestie că Stan este „mult mai chipeş“ decât el.

Totuşi, pentru un prequel ar fi necesar un actor mai tânăr decât Sebastian Stan, iar Hamill spune că dacă ar fi vorba despre „un Luke foarte tânăr“ l-ar prefera pe Jacob Tremblay (11 ani), copilul-vedetă celebru pentru rolurile din „Room“ (2015) şi „Wonder“ (2017).

Jacob Tremblay la Oscar 2016, unde filmul „The Room“ a avut patru nominalizări FOTO Getty Images