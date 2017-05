Piraţii cibernetici au furat ultima parte din „Piraţii din Caraibe“: hackerii cer o răscumpărare uriaşă pentru a nu publica filmul VIDEO

Bob Iger a făcut aceste dezvăluiri în timpul unei întruniri oficiale cu angajaţi ai postului ABC, la New York, a precizat publicaţia „The Hollywood Reporter“, care a citat mai multe surse. Site-ul Deadline.com afirmă că hackerii ar fi furat filmul Piraţii din Caraibe: Răzbunarea lui Salazar/ Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales“, ultima parte a francizei care îl are pe Johnny Depp în rolul principal.

Hackerii au cerut o sumă uriaşă, ce ar fi trebuit să le fie achitată în Bitcoin, însă grupul Disney a refuzat să plătească acea răscumpărare, afirmă aceeaşi publicaţie americană.

Deocamdată, grupul Disney nu a dat publicităţii un comunicat de presă pe această temă.

Printre filmele Disney care urmează să fie lansate în perioada următoare se află „Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales“, care va intra în cinematografe vineri, şi „Cars 3“, care va avea premiera pe 16 iunie. Săptămâna trecută au apărut mai multe zvonuri potrivit cărora o copie a filmului „Star Wars: The Last Jedi“ a fost piratată şi va fi înapoiată doar în urma plăţii unei răscumpărări. Informaţia a fost dezminţită după câteva zile.

La sfârşitul lunii aprilie, un hacker care a cerut o răscumpărare de la platforma online Netflix, după ce a intrat ilegal în posesia celui de-al cincilea sezon al serialului „Orange Is the New Black“, şi-a respectat „promisiunea“ şi, în urma refuzului companiei de streaming de a da curs cererii sale, a publicat pe internet primele 10 episoade din noul sezon al show-ului TV.