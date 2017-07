Noul film „Spider-Man“ a debutat pe primul loc în box office-ul românesc: ce alte filme au preferat românii VIDEO

Tom Holland joacă rolul principal, iar din distribuţie mai fac parte Michael Keaton, Jon Favreau, Zendaya, Donald Glover, Jacob Batalon, Marisa Tomei şi Robert Downey Jr.

În noul film, produs de Marvel Cinematic Universe (MCU), Peter Parker încearcă să se împartă între viaţa la şcoală şi responsabilităţile de Spider-Man, care este nevoit să îl înfrunte pe Vulture.

Animaţia „Sunt un mic ticălos 3/ Despicable Me 3“ a coborât, după al doilea weekend de la premieră, pe poziţia a doua în clasament, cu încasări de 491.866 de lei, după ce a fost vizionată de 24.902 de spectatori, potrivit Cinemagia.

Lungmetrajul „Transformers: Ultimul cavaler/ Transformers: The Last Knight“, cel de-al cincilea al francizei, regizat de Michael Bay, se află pe locul al treilea în top, cu încasări de 232.225 de lei şi 10.020 de spectatori.

„Operaţiunea «Cazinoul»/ The House“, cu Will Ferrell, Allison Tolman şi Amy Poehler în distribuţie, a debutat pe locul al patrulea în clasament, după ce a generat încasări de 217.945 de lei şi a fost vizionat de 10.842 de spectatori. Scott îşi convinge prietenii să înfiinţeze un cazino în subsolul casei lui, după ce, împreună cu soţia, a cheltuit banii strânşi pentru facultatea fiicei lor.

Filmul de acţiune „Baby Driver“, regizat de Edgar Wright, cu Ansel Elgort în rol principal, Jamie Foxx şi Kevin Spacey în distribuţie, a coborât pe locul al cincilea în topul românesc. Producţia a generat încasări de 140.541 de lei şi a fost vizionată de 6.789 de spectatori.

Animaţia „Maşini 3/ Cars 3“, produsă de Disney-Pixar, a coborât pe locul al şaselea, cu încasări de 104.400 de lei, în al patrulea weekend de la lansare. În filmul regizat de Brian Fee, personajul Fulger McQueen, un veteran al sportului, luptă să revină în mijlocul cursei şi are de înfruntat ambiţia unei tinere generaţii de piloţi mult mai rapizi şi siguri pe ei.

Pelicula „Absolut tot/ Everything, everything“, cu Nick Robinson şi Amandla Stenberg în rolurile principale, se află pe poziţia a şaptea în clasamentul românesc, după ce a generat încasări de 94.158 de lei.

Lungmetrajul „Piraţii din Caraibe: Răzbunarea lui Salazar/ Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales“, cel de-al cincilea al francizei, a coborât pe locul al optulea în topul românesc, cu încasări de 81.586 de lei.

Filmul „Wonder Woman“, regizat de Patty Jenkins, cu Gal Gadot în rolul principal, a coborât, după şase săptămâni de la premiera românească, pe locul al nouălea în clasament, după ce a încasat weekendul trecut 62.117 de lei şi a fost vizionat de 2.581 de spectatori.





Comedia „Baywatch“, regizată de Seth Gordon, cu Dwayne Johnson, Zac Efron, Priyanka Chopra, Kelly Rohrbach şi Alexandra Daddario în distribuţie, se află pe locul al zecelea în box ofiice-ul românesc, cu încasări de 48.773 de lei şi 2.338 de spectatori.