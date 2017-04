Nominalizări MTV Movie & TV Awards 2017: ediţia din acest an vine cu o serie de schimbări importante

Emilia Clarke este nominalizată pentru rolul din serialul „Game Of Thrones“ FOTO HBO

Astfel, ediţia din acest an se va numi MTV Movie & TV Awards şi va recompensa şi producţiile de televiziune. O altă noutate este faptul că au fost înlocuite categoriile Cel mai bun actor şi Cea mai bună actriţă cu unele neutre din punct de vedere al genului – Cel mai bun actor într-un film şi Cel mai bun actor într-un show de televiziune, potrivit Billboard.

În urma acestor modificări, lista nominalizărilor o include pe Emilia Clarke, protagonista serialului „Game of Thrones“, care va concura la categoria Cel mai bun actor într-un show de televiziune cu Donald Glover din serialul „Atlanta“ şi cu Mandy Moore din serialul „This is Us“, iar Emma Watson va rivaliza cu Hugh Jackman la categoria Cel mai bun actor într-un film.

Una dintre categoriile preferate ale publicului, Cel mai bun sărut pe ecran, include nominalizarea unui sărut gay dintre actorii Ashton Sanders şi Jharrel Jerome din filmul „Moonlight“, premiat cu Oscar.

De asemenea, organizatorii au inclus cinci noi categorii cu scopul de a evidenţia relevanţa culturii în societatea actuală. Aşadar, vor exista premii pentru Cea mai bun poveste americană şi Cea mai bună luptă împotriva sistemului.

Comedia cu accente horror „Get Out“, care include glume cu tentă rasială, a primit cele mai multe nominalizări la MTV Movie & TV Awards - şase -, inclusiv la cele mai importante categorii (Filmul Anului, Cel mai bun actor într-un film – Daniel Kaluuya – şi Cea mai bună pereche – Daniel Kaluuya şi Lil Rel Howery).

Adaptarea cinematografică a basmului „Frumoasa şi Bestia“ şi serialul SF produs de Netflix „Stranger Things“ au câte patru nominalizări, în timp ce „Atlanta“, „Game of Thrones“, „Hidden Figures“, „Logan“, „Moonlight“ şi „This Is Us“ concurează la câte trei categorii.

MTV Movie & TV Awards 2017 va avea loc la Los Angeles pe 7 mai şi va fi prezentată de Adam DeVine, un actor cu cunoscut din seriile „Pitch Perfect“ şi „Workaholics“. Câştigătorii sunt aleşi în urma voturilor exprimate de public.

Lista completă a nominalizărilor MTV Movie & TV Aawards 2017

Filmul Anului

Beauty and the Beast

Get Out

Logan

Rogue One: A Star Wars Story

The Edge of Seventeen

Cel mai bun actor într-un film

Daniel Kaluuya – Get Out

Emma Watson – Beauty and the Beast

Hailee Steinfeld – The Edge of Seventeen

Hugh Jackman – Logan

James McAvoy – Split

Taraji P. Henson – Hidden Figures

Show-ul de televiziune al anului

Atlanta

Game of Thrones

Insecure

Pretty Little Liars

Stranger Things

This Is Us

Cel mai bun actor într-un show de televiziune

Donald Glover – Atlanta

Emilia Clarke – Game of Thrones

Gina Rodriguez – Jane the Virgin

Jeffrey Dean Morgan – The Walking Dead

Mandy Moore – This Is Us

Millie Bobby Brown – Stranger Things

Cel mai bun sărut

Ashton Sanders şi Jharrel Jerome – Moonlight

Emma Stone şi Ryan Gosling – La La Land

Emma Watson şi Dan Stevens – Beauty and the Beast

Taraji P. Henson şi Terrence Howard – Empire

Zac Efron şi Anna Kendrick – Mike and Dave Need Wedding Dates

Cel mai bun personaj negativ

Allison Williams – Get Out

Demogorgon – Stranger Things

Jared Leto – Suicide Squad

Jeffrey Dean Morgan – The Walking Dead

Wes Bentley – American Horror Story

Cea mai bună gazdă a unei emisiuni

Ellen DeGeneres – The Ellen DeGeneres Show

John Oliver – Last Week Tonight With John Oliver

RuPaul – RuPaul's Drag Race

Samantha Bee – Full Frontal With Samantha Bee

Trevor Noah – The Daily Show

Cel mai bun documentar

13TH

I Am Not Your Negro

O.J.: Made in America

This Is Everything: Gigi Gorgeous

TIME: The Kalief Browder Story

Cea mai bună competiţie de televiziune

America's Got Talent

MasterChef Junior

RuPaul's Drag Race

The Bachelor

The Voice

Cea mai bună interpretare a unui actor de comedie

Adam Devine – Workaholics

Ilana Glazer and Abbi Jacobson – Broad City

Lil Rel Howery – Get Out

Seth MacFarlane – Family Guy

Seth Rogen – Sausage Party

Will Arnett – The LEGO Batman Movie

Cel mai bun erou dintr-un film

Felicity Jones – Rogue One: A Star Wars Story

Grant Gustin – The Flash

Mike Colter – Luke Cage

Millie Bobby Brown – Stranger Things

Stephen Amell – Arrow

Taraji P. Henson – Hidden Figures

Cea mai emoţionantă scenă

Game of Thrones – Moartea lui Hodor's (Kristian Nairn)

Grey's Anatomy – Meredith le spune copiilor despre moartea lui Derek (Ellen Pompeo)

Me Before You – Will (Sam Claflin) îi spune lui Louisa (Emilia Clarke) că nu poate rămâne alături de ea

Moonlight – Paula (Naomie Harris) îi spune lui Chiron (Trevante Rhodes) că îl iubeşte

This Is Us – Jack (Milo Ventimiglia) şi Randall (Lonnie Chavis) la karate

Next Generation

Chrissy Metz

Daniel Kaluuya

Issa Rae

Riz Ahmed

Yara Shahidi

Cea mai bună echipă

Adam Levine şi Blake Shelton – The Voice

Daniel Kaluuya şi Lil Rel Howery – Get Out

Brian Tyree Henry şi Lakeith Stanfield – Atlanta

Hugh Jackman şi Dafne Keen – Logan

Josh Gad şi Luke Evans – Beauty and the Beast

Martha Stewart şi Snoop Dogg – Martha and Snoop's Potluck Dinner Party

Cea mai bună poveste americană

Black-ish

Fresh Off the Boat

Jane the Virgin

Moonlight

Transparent

Cea mai bună luptă împotriva sistemului

Get Out

Hidden Figures

Loving

Luke Cage

Mr. Robot