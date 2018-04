Kent Jones - curator la American Independent Film Festival

„American Independent Cinema Curated by Kent Jones” are în vedere o selecţie de filme din ultimii 50 de ani, printre care „The Shooting” (1967) în regia lui Monte Hellman, unul dintre western-urile americane iconice, cu Jack Nicholson şi Millie Perkins în distribuţie, o selecţie de scurtmetraje semnate de Bruce Conner, regizor non-conformist şi atipic - cunoscut pentru stilul său de lucru cu found-footage sau „A Woman under the Influence”, de John Cassavetes. Kent Jones va prefaţa proiecţiile iar publicul va avea acces gratuit în limita locurilor disponibile. Rezervări la aceste proiecţii vor putea fi făcute prin Eventbook odată cu anunţarea programului complet al festivalului.

Alte două titluri, care vor fi anunţate în curând, vor completa selecţia „American Independent Cinema Curated by Kent Jones”.

Kent Jones este critic de film, curator, selecţioner de festival şi regizor iar din 2013 este directorul Festivalului de Film de la New York. A lucrat ca arhivist pentru Cappa Productions a lui Martin Scorsese şi ca selecţioner al Societăţii de Film de la Lincoln Center din New York şi scrie frecvent la Film Comment şi Cahiers du Cinema. A regizat mai multe documentare, printre care „Hitchcock / Truffaut" care a avut premiera la Cannes în 2015 şi a mers ulterior în festivaluri ca Telluride, Toronto sau Londra BFI.

Cel mai recent film al său, „Diane", este selecţionat în acest an la Festivalul de Film de la Tribeca şi va fi prezentat chiar înainte de sosirea lui Kent Jones la Bucureşti.

„The Shooting", prezentat la Cannes în 1967, a fost realizat cu un buget de 75.000 de dolari şi produs de regizorul Roger Corman şi de Jack Nicholson care face parte şi din cast. Bijuteria lui Monte Hellman este un western situat în deşertul american, în care un fost vânător de recompense, Willet Gashade, întors de curând acasă, află că fratele său a fugit după ce a ucis doi oameni din neglijenţă. Filmul extinde arhitectura spaţiului geografic şi a naturii umane pentru a oferi unul dintre cele mai memorabile western-uri americane. „The Shooting" va fi proiectat pe 1 mai, de la ora 18:00 la Cinema Muzeul Ţăranului.

Regizor legendar al avangardei americane, Bruce Conner este cunoscut pentru filmele sale „de asamblaj" care au fost una din principalele influenţe şi surse de ispiraţie pentru videoclipurile muzicale pop. O mostră a filmografiei sale va fi prezentată la American Independent Film Festival în Bucureşti în cadrul unei sesiuni formate din trei scurtmetraje „Crossroads" (1976), „Report" (1967) şi „Looking for Mushrooms" (1996). „Crossroads" este o dublă prezentare a testului atomic subacvatic Operation of Crossroads, din 1946. Explozia monumentală este văzută de două ori din unghiuri diferite şi cu o coloană sonoră diferită de fiecare dată, oferind un contrapunct meditativ puterii destructive a testului nuclear. În „Report" (1967), Conner foloseşte înregistrări ale asasinatului preşedintelui John F. Kennedy şi alte imagini din mass-media pentru a construi un comentariu incisiv despre creaţia, obsesia şi comercializarea celebrităţii şi a morţii de către cultura pop în timp ce „Looking for Mushrooms", primul său film color, este un jurnal de călătorie psihedelic realizat în urma scurtei sale şederi în Mexic între 1961 şi 1962. Este filmat între 1959 şi 1967 iar versiunea prezentată în România este cea modificată de Bruce Conner în 1996. Sesiunea Bruce Conner va fi prezentată la Cinema Muzeul Ţăranului, pe data de 3 mai, la 18:30.

„A Woman under the Influence”, de John Cassavetes va fi proiectat miercuri, 2 mai, ora 17:00.

