Filmul „Planeta Maimuţelor: Războiul“ a debutat pe primul loc în box office-ul românesc: ce încasări a avut VIDEO

În filmul „Planeta Maimuţelor: Războiul“, cu Toby Kebbell, Andy Serkis, Judy Greer şi Woody Harrelson în distribuţie, Cesar şi armata sa de maimuţe sunt forţate să intre într-un conflict mortal cu o armată de oameni condusă de un colonel nemilos. După ce maimuţele suferă pierderi inimaginabile, Cesar se luptă cu instinctul său întunecat şi începe propria misiune de răzbunare. Cum această aventură îi aduce faţă în faţă, Cesar şi colonelul luptă unul împotriva celuilalt determinând soarta ambelor specii şi viitorul planetei, potrivit Cinemagia.









Filmul „Spider-Man: Întoarcerea acasă/ Spider-Man: Homecoming“, regizat de John Watts, a coborât, după al doilea weekend de la premieră, pe cel de-al doilea loc în clasament, cu încasări de 603.252 de lei, după ce a fost vizionat de 27.667 de spectatori.

Animaţia „Sunt un mic ticălos 3/ Despicable Me 3“ a pierdut o poziţie în clasament, după cel de-al treilea weekend de la premieră, ajungând pe locul al treilea, cu încasări de 464.392 de lei şi 22.900 de spectatori.

Lungmetrajul „Transformers: Ultimul cavaler/ Transformers: The Last Knight“, cel de-al cincilea al francizei, regizat de Michael Bay, ocupă locul al patrulea în box office-ul românesc, cu încasări de 193.226 de lei şi 8.308 de spectatori.

„Operaţiunea «Cazinoul»/ The House“, cu Will Ferrell, Allison Tolman şi Amy Poehler în distribuţie, a coborât o poziţie în clasament, ajungând pe locul al cincilea, după al doilea weekend de la premieră, cu încasări de 176.332 de lei şi 8.564 de spectatori.

Filmul de acţiune „Baby Driver“, regizat de Edgar Wright, cu Ansel Elgort în rol principal, Jamie Foxx şi Kevin Spacey în distribuţie, a coborât de pe locul al cincilea pe locul al şaselea în topul românesc. Producţia a generat încasări de 146.129 de lei şi a fost vizionată de 7.123 de spectatori.

Animaţia „Fantastica aventură din Oz/ Fantastic Journey to Oz“, regizată de Vladimir Toropchin, cu Dmitriy Dyuzhev, Konstantin Khabenskiy şi Sergey Shnurov în distribuţie, a debutat pe locul al şaptelea în box office-ul românesc, cu încasări de 116.005 de lei, după ce a fost vizionată de 6.181 de spectatori. Nepoata legendarei Dorothy găseşte din întâmplare pantofii fermecaţi, iar curiozitatea o trimite direct în Oz, chiar în momentul în care un vrăjitor malefic încearcă să pună stăpânire pe ţinut.

Animaţia „Maşini 3/ Cars 3“, produsă de Disney-Pixar, a coborât pe locul al optulea, cu încasări de 112.814 de lei, în cel de-al cincilea weekend de la lansare. În filmul regizat de Brian Fee, personajul Fulger McQueen, un veteran al sportului, luptă să revină în mijlocul cursei şi are de înfruntat ambiţia unei tinere generaţii de piloţi mult mai rapizi şi siguri pe ei.

Filmul „Absolut tot/ Everything, everything“, cu Nick Robinson şi Amandla Stenberg în rolurile principale, ocupă locul al nouălea în clasamentul românesc, după ce a generat încasări de 90.347 de lei.

„Piraţii din Caraibe: Răzbunarea lui Salazar/ Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales“, cel de-al cincilea film al francizei, a coborât pe locul al zecelea în topul românesc, cu încasări de 83.088 de lei.