Decizie fără precedent la Hollywood: Kevin Spacey, înlocuit în filmul lui Ridley Scott cu doar o lună înainte de lansare FOTO

Kevin Spacey va fi înlocuit în pelicula „All the Money in the World“, ce va avea premiera în decembrie FOTO EPA

Kevin Spacey (58 de ani) va fi înlocuit de Christopher Plummer (87 de ani), decizia fără precedent fiind luată de regizorul filmului, Ridley Scott, şi de producătorii de la Imperative Entertainment, cu sprijinul Sony Pictures, în urma numeroaselor acuzaţii de hărţuire sexuală ce-i sunt aduse starului, scrie The Guardian.

Filmul „All the Money in the World“ prezintă povestea răpirii, în anul 1973, a adolescentului John Paul Getty III. Spacey ar fi trebuit să îl interpreteze pe bunicul acestuia, miliardarul american din industria petrolieră Jean Paul Getty. Din distribuţia filmului mai fac parte Charlie Plummer, Michelle Williams şi Mark Wahlberg.

Este prima dată când o companie de film ia o astfel de decizie, filmările pentru peliculă fiind deja finalizate.

Kevin Spacey, în rolul lui Paul Getty III în pelicula „All the Money in the World“ FOTO AP

Echipa va trebui să filmeze din nou scenele în care apărea Kevin Spacey şi apoi să revină la post-producţie şi să le insereze în film. În plus, toate materialele de marketing în care apare Spacey vor fi anulate, scrie şi News.ro

Filmul ar fi trebuit să aibă premiera pe 16 noiembrie, la Los Angeles, dar a fost amânată din cauza acuzaţiilor de hărţuire sexuală aduse recent starului american, care a fost, de asemenea, concediat de Netflix.

Noua dată de lansare este stabilită pentru 22 decembrie, cu Christopher Plummer în locul lui Spacey.

Potrivit Sony Pictures, în aceată producţie mai sunt implicaţi alţi 800 de actori, scriitori şi membri ai echipei de producţie şi ar fi fost „nedrept ca ei să fie pedepsiţi pentru greşelile unui singur actor care trebuia să apară într-un rol secundar“.





Christopher Plummer FOTO Getty Images

Se pare că actorul Christopher Plummer ar fi fost, de fapt, prima opţiune pentru interpretarea bunicului Getty, dar regizorul ar fi fost presat să aleagă „un nume mai mare“ pentru acest rol, potrivit The Guardian.

Surse apropiate companiei Sony Pictures spun că planul regizorului de a-l înlocui pe Kevin Spacey într-un timp atât de scurt i-a luat prin surprindere pe producători, dar aceştia sunt de acord „să suporte această schimbare“.