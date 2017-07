Continuarea filmului „Top Gun“ va avea premiera în iulie 2019, după 33 de ani de la prima peliculă

Regizorul filmului va fi Joseph Kosinski, care a regizat “Oblivion. Planeta uitată/ Oblivion”, cu Tom Cruise în distribuţie, iar scenariul peliculei va fi semnat de Peter Craig, Justin Marks, Ashley Miller şi Zack Stentz. potrivit deadline.com.







David Ellison, directorul executiv al Skydance, şi Jerry Bruckheimer, care a produs filmul original, din 1986, vor produce cel de-al doilea film ”Top Gun”, alături de Tom Cruise.





Tom Cruise a declarat recent că tilul filmului este ”Top Gun: Maverick”, deşi Paramount a comunicat vineri titlul ”Top Gun”. Maverick este porecla personajului interpretat de Tom Cruise în primul film - pilotul Pete Mitchell.





”Vom avea aceeaşi coloană sonoră, realizată de compozitorul Harold Faltermeyer. Vor exista maşinării mari şi rapide. Va fi un film despre competiţie, ca primul...dar cu un Maverick care a progresat”, a spus Tom Cruise, care nu a dat detalii privind distribuţia filmului.





Tom Cruise îşi va relua rolul Maverick în cel de-al doilea film, care devine instructor pentru piloţi tineri.





Val Kilmer a spus că i-ar plăcea să interpreteze personajul Tom “Iceman” Kazanski şi în cel de-al doilea film.





Continuarea filmului ”Top Gun” se află de mult timp în dezvoltare, proiectul fiind amânat în 2012, din cauza decesului cineastului Tony Scott, care ar fi trebuit să regizeze şi această peliculă.





Cel de-al doilea film ”Top Gun” este singurul a cărui premieră a fost programată pe 12 iulie 2019. Premiera va avea loc la o săptămână după lansarea continuării filmului ”Omul-Păianjen: Întoarcerea acasă/ Spider-Man: Homecoming”, produs de Sony.





Primul film ”Top Gun” (1986), regizat de Tony Scott - care a murit în 2012, i-a mai avut în distribuţie pe actorii Kelly McGillis, Val Kilmer, Anthony Edwards şi Tom Skerritt. Tom Cruise a interpretat rolul unui tânăr pilot de avion, care se îndrăgosteşte de instructorul de zbor Charlie Blackwood, interpretată de Kelly McGillis.





Tom Cruise, născut pe 3 iulie 1962, este actor, producător şi regizor american. După ce a interpretat câteva roluri secundare, a jucat primul rol principal important în drama cu accente comice ”Risky Business”, în 1983. A devenit celebru după rolul principal din ”Top Gun” (1986), care l-a transformat într-un star internaţional. De atunci, actorul american a jucat în multe filme de succes, precum ”Rain Man”, ”Născut pe 4 iulie/ Born on the Fourth of July”, ”Oameni de onoare/ A Few Good Men”, ”Interviu cu un vampir: Cronicile Vampirilor”, ”Jerry Maguire” şi cele cinci lungmetraje din seria ”Misiune: Imposibilă”. A fost nominalizat de trei ori la premiile Oscar şi de şapte ori la Globul de Aur - câştigând acest trofeu de trei ori.