Coaliţia pentru Familie vrea să interzică filmul „Frumoasa şi Bestia“ în cinematografele româneşti: care este motivul VIDEO

Ramake-ul live-action al filmului „Frumoasa şi Bestia/ Beauty and the Beast“, care va fi lansat în România pe 17 martie, conţine primul personaj gay şi prima scenă de dragoste din istoria grupului Disney.

„Compania Disney a retras filmul Frumoasa şi Bestia din Malaezia, după ce scena homosexuală a fost cenzurată. Situaţia este deosebit de delicată având în vedere că unele şcoli ar putea folosi filmul ca material didactic pentru ilustrarea poveştii Fraţilor Grimm. Rusia a interzis filmul pentru copiii cu vârsta sub 16 ani. În România filmul a fost autorizat cu AG (audienţă generală) de către Centrul Naţional al Cinematografiei. Puteţi scrie Centrului pe adresa: contact@cnc.gov.ro“, se arată în mesajul Coaliţiei, de pe pagina de Facebook.

Rusia a anunţat că filmul „Frumoasa şi Bestia/ Beauty and the Beast“ a fost inclus într-o categorie de pelicule ce nu pot fi vizionate de spectatorii în vârstă de până la 16 ani, după apelul lansat de un deputat ultraconservator din această ţară care a solicitat interzicerea lungmetrajului din cauza unui „moment gay“.

Şi în Statele Unite, secvenţa gay a stârnit nemulţumiri. Un cinematograf din Alabama, Statele Unite, a anunţat că nu va proiecta lungmetrajul „Frumoasa şi bestia/ The Beauty and the Beast“, produs de Disney, în care apare primul personaj homosexual din istoria companiei, LeFou, interpretat de actorul Josh Gad.

LeFou încearcă să se împace cu sentimentele sale pentru Gaston, ce îl fac să penduleze între dorinţă şi admiraţie faţă de acesta, în cadrul unei intrigi secundare, desprinsă de firul narativ principal al peliculei.

Reprezentanţii grupului Disney au spus că această intrigă secundară reprezintă „primul moment exclusiv gay“ din istoria celebrului studio hollywoodian.

În acest film, Emma Watson o interpretează pe Belle, o tânără care se îndrăgosteşte de o bestie ce ascunde un secret întunecat. Peţitorii ei - Bestia şi Gaston - sunt interpretaţi de actorii britanici Dan Stevens şi Luke Evans.





Din distribuţia peliculei fac parte şi alţi actori celebri, precum Ewan McGregor, Gugu Mbatha-Raw, Kevin Kline şi Stanley Tucci.

Primul trailer al filmului „Beauty and the Beast“, lansat în 2016, a generat aproape 130 de milioane de vizualizări în primele 24 de ore după ce a fost lansat oficial pe YouTube.

O versiune animată a filmului „Frumoasa şi Bestia“ a fost lansată în 1991.