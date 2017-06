Un actor care a jucat cu Tom Cruise în „Risky Business“ povesteşte cum vedeta jongla între „studierea Bibliei şi sexul oral“: fetele făceau coadă la uşa lui

Armstrong, care joacă rolul prietenul de poker al personajului interpretat de Tom Cruise, Miles Dalby, a scris despre experienţa sa de a lucra cu acesta în timp ce filmau comedia în vara anului 1982, potrivit Huffington Post

În ciuda reputaţiei sale de tip rigid, pasionat de religie şi, per total, un individ vertical pe platou de filmare, se pare că Tom Cruise, care pe atunci avea 21 de ani, desfăşura activităţi „extraşcolare“ cu mai multe tinere domnişoare.

După spusele lui Curtis Armstrong (foto), într-o noapte, Cruise a refuzat să iasă la băut cu el şi cu alţi colegi, spunând că se pregăteşte pentru a doua zi şi că studiază biblia. Armstrong spuen că obişnuia să-l considere pe Cruise un creştin renăscut, asta până când a descoperit făcea, de fapt, Cruise în timpul nopţilor în care rămânea singur.

„Întorcându-mă târziu într-o seară, am găsit trei sau patru fete tinere - adolescentele târzii, bănuiesc - aliniate pe hol în faţa camerei lui Tom“, scrie Armstrong în cartea sa, „Revenge of the Nerd“.

„Îmi amintesc că în capul meu era: «Tom va fi foarte supărat dacă aceste fete sexy îl întrerup din lectura lui biblică“. Aşa că le-am întrebat, cu tonul grav al unui bărbat de 28 de ani, dacă le pot ajuta cu ceva. Ele doar s-au holbat la mine şi, în acel moment, uşa lui Tom s-a deschis şi a ieşit o altă fată, aranjându-şi părul şi plecând, în timp ce prima fată din rând a intrat în camera lui Tom“, a povestit actorul. „Acesta era un tânăr care ştia ceva despre managementul timpului şi a înţeles cum să jongleze cu succes între studiul Bibliei şi sexul oral. M-am culcat singur în acea noapte, gândindu-mă că aşa-mi trebuie dacă nu sunt credincios“, a mai spus cu ironie Armstrong.

Curtis Armstrong şi Tom Cruise în „Risky Business“ (1983) FOTO cinemagia.ro