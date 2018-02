Tarantino îşi cere scuze pentru apărarea lui Polanski în cazul violului fetei de 13 ani: „Am fost ignorant şi insensibil“

Într-un interviu cu Howard Stern, din 2003, care a ieşit la suprafaţă în urma recentului scandal în care a fost implicat regizorul , Tarantino îi ia apărarea lui Roman Polanski atunci când este întrebat de ce „Hollywood-ul îl acceptă pe Polanski, acest bărbat care a violat o fetiţă de 13 ani“, spunând că „nu a fost vorba de un viol“.

„El şi fata îşi doreau acelaşi lucru. Ea a fost de acord“, a declarat atunci Tarantino. „Nu a violat un copil de 13 ani. A fost viol statuar, a făcut sex cu un minor. Ăsta nu e viol. După părerea mea, atunci când foloseşti cuvântul „viol“, acţiunea presupune violenţă, să-i arunci pe jos – e una dintre cele mai violente fapte. E ca şi cum ai arunca cuvântul „rasism“ aiurea. Nu se aplică la toate lucrurile pentru care îl folosesc oamenii.“

Tarantino: „Cincisprezece ani mai târziu, îmi dau seama cât de mult greşeam“

Acum, Tarantino regretă cele declarate şi îi cere iertare victimei abuzului, Samantha Geiber, pentru ceea ce el acum le numeşte convingeri „ignorante“, potrivit The Guardian

„Vreau să-i cer scuze public Samanthei Geimer pentru remarcile mele egoiste în emisiunea lui Howard Stern, făcând speculaţii despre ea şi despre nedreptatea comisă împotriva ei“, a scris el. „Cincisprezece ani mai târziu, îmi dau seama cât de mult greşeam. Doamna Geimer a fost violată de Roman Polanski. Când Howard l-a adus în discuţie pe Polanski, am jucat în mod incorect rolul avocatului diavolului, de dragul de a fi impertinent. Nu am luat în considerare sentimentele doamnei Geimer şi pentru asta îmi pare rău. Deci, doamna Geimer, am fost ignorant, insensibil şi, mai presus de toate, incorect.“

Replica lui Tarantino a venit după ce Samantha Geimer a acordat un interviu publicaţiei New York Daily News la începutul acestei săptămâni, în care a declarat: „A greşit. Pun pariu că ştie asta . Nu sunt supărată, dar probabil m-aş simţi mai bine dacă aş ştii că acum conştientizează că s-a înşelat, după 15 ani, după ce a aflat faptele“.

În 1977, Roman Polanski a fost arestat şi acuzat că a drogat-o şi violat-o pe Samantha Geimer, atunci în vârstă de 13 ani. Polanski a pledat vinovat pentru raport sexual cu un minor, a fost evaluat psihiatric şi a petrecut 42 de zile în închisoare. Un an mai târziu, însă, când a aflat că judecătorul voia să-l condamne la 50 de ani de închisoare, cineastul a fugit la Paris. În 2010, actriţa britanică Charlotte Lewis l-a acuzat, la rândul ei, pe Roman Polanski că a violat-o în Paris, în 1983, când ea avea vârsta de 16 ani. În 2017, alte două femei l-au acuzat de viol.

Citeşte şi: