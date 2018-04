Socrul Pippei Middleton a fost arestat şi acuzat că a violat o minoră: ce spune bărbatul şi ce pedeapsă riscă

David Matthews a fost plasat în custodia Poliţiei franceze marţi, la Paris, şi a fost eliberat pe cauţiune după 48 de ore, timp în care a fost interogat de Brigada pentru protecţia minorilor, potrivit agenţiei France Press.

Ulterior, socrul Pippei Middleton s-a prezentat la Palatul de Justiţie francez unde a fost pus sub acuzaţie şi se aşteaptă ca peste şase luni să fie chemat în faţa instanţei. Bărbatul, care este plasat sub control judiciar, riscă până la 20 de ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat.

David Matthews ar fi comis două infracţiuni de viol între anii 1998 şi 1999, una în Paris şi una pe insula St. Barts din Caraibe, unde locuieşte în prezent şi unde deţine un hotel de lux.

Un reprezentant a precizat pentru The Telegraph că omul de afaceri „respinge categoric acuzaţiile şi contestă fără echivoc informaţiile false şi scandaloase.“ De asemenea, surse apropiate familiei, citate de Daily Mail, susţin că totul este un complot: „Am auzit întreaga poveste. Este scandaloasă. Îmi pare foarte rău pentru David, e clar că este o înscenare prin care vor să facă familia de râs. Din păcate, ancheta poate dura luni sau chiar un an, iar în acest timp vor exista daune, exact ceea ce îşi doresc acuzatorii.“

David Matthews este un bogat administrator al unui fond de investiţii, fost pilot profesionist de curse şi moştenitor al titlului scoţian Laird of Glen Affric. Milionarul este căsătorit din 1970 cu Jane Parker, alături de care are doi copii – Spencer Matthews, vedetă de televiziune, şi expertul în finanţe James Matthews. Septuagenarul britanic şi soţia sa au mai avut un băiat, Michael, care şi-a pierdut viaţa în mod tragic la 22 de ani, în timpul unei expediţii pe Everest. David Matthews mai are o fiică din prima căsnicie.

Pippa Middleton (34 de ani), care a făcut senzaţie cu o rochie spectaculoasă (foto jos) purtată la nunta surorii sale Kate cu prinţul William în 2011, s-a căsătorit anul trecut cu James Matthews (42 de ani).

Pippa Middleton i-a ţinut trena surorii sale la nunta cu prinţul William FOTO Guliver/Getty Images