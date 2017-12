Samantha Fox a dezvăluit că a fost agresată sexual de David Cassidy: metoda dură prin care s-a apărat cântăreaţa

Samantha Fox face dezvăluiri şocante în autobiografia sa, „Forever“, care urmează să apară săptămâna viitoare. Cântăreaţa a declarat pentru Daily Star Sunday că David Cassidy, devenit celebru odată cu serialul „Partridge Family“, a agresat-o sexual în toaleta unui restaurant, în anul 1985, după ce a invitat-o să apară alături de el în videoclipul piesei „Romance“.

„Aveam 19 ani. În adolescenţă obişnuiam să sărut posterele cu el de pe perete în fiecare seară. Normal că am acceptat“, a spus sex simbolul anilor ’80.

Samantha Fox povesteşte cum, la filmările pentru videoclip, li s-a cerut să se dezbrace de la talie în sus pentru o scenă în care apar îmbrăţişaţi, dar a rămas dezgustată când şi-a dat seama că Cassidy, pe atunci în vârstă de 35 de ani, este excitat chiar în timpul filmărilor.





Posterul de promovare pentru David Cassidy FOTO Allan Ballard/Scope Features.com





„David părea să lungească şedinţa foto, care a durat o veşnicie, şi a avut erecţie tot timpul, ceea ce nu s-a ferit să ascundă. Mă gândeam atunci: «Ce fac? Ce să spun?», «Rămâi tăcută» şi aşa am făcut. Tătăl meu era acolo şi nu i-am spus asemenea lucruri. Eram fetiţa lui. Aşa că am continuat. Apoi am mers la cină“, a declarat Samantha Fox.

La restaurantul White Elephant din Londra, la care au mers ulterior împreună, lucrurile s-au înrăutăţit. „Tatăl meu era cu noi, aşa că David nu a flirtat cu mine. Dar la un moment dat am mers la toaletă, iar el m-a urmat şi m-a împins în perete foarte agresiv.“

Cântăreaţa a povestit că Cassidy a sărutat-o cu forţa, a prins-o de sâni şi i-a băgat mâna sub fustă, iar pentru a se apăra l-a lovit cu genunchiul în zona intimă şi l-a lovit cu cotul peste faţă.

„L-am lovit de-a binelea şi m-am întors la masă. Când David s-a întors s-a comportat de parcă nimic nu se întâmplase.“

Descriindul ca „un ciudat de primă clasă“, Fox a mai spus: „M-a şocat. Eram o mare fană şi iubeam «The Partridge Family»“.

David Cassidy era un fenomen în rândul adolescenţilor la începutul anilor '70 FOTO Getty Images

Samantha Fox a devenit cunoscută, la vârsta de 16 ani, ca fata de pe pagina 3 în tabloidul britanic The Sun, unde a pozat topless timp de încă trei ani. În această perioadă, Samantha Fox a devenit şi cea mai populară dintre fetele pin-up, datorată mărimii sânilor, şi una dintre cele mai fotografiate femei britanice ale anilor ’80. În 1986 s-a lansat în muzică cu hit-ul pop „Touch Me“, care s-a a urcat pe locul 1 în topurile din 17 ţări. A lansat şase albume de studio şi a apărut în câteva filme şi reality show-uri.

David Cassidy a cunoscut un imens succes mai ales în rândul adolescenţilor pe vremea când juca rolul lui Keith Douglas Partridge în serialul de televiziune „Partridge Family“ (1970 – 1974). El a murit, la 21 noiembrie 2017, la 67 de ani, după ce la începutul acestui an a fost diagnosticat cu demenţă. Cassidy se afla de câteva zile internat într-un spital din Florida, după ce starea i s-a degradat în ultimele luni. Decesul s-a produs pe fondul unei insuficienţe hepatice. Tinereţea i-a fost marcată de lupta cu dependenţa de alcool şi a fost arestat de câteva ori pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. În 2015, a declarat falimentul. A produs 12 albume, a vândut 30 de milioane de discuri şi a apărut în mai multe seriale de televiziune, cum ar fi: „David Cassidy - Man Undercover“, „Fantasy Island“, „The Love Boat“ şi „Tales of the Unexpected.“

David Cassidy este tatăl actriţei Katie Cassidy, de 30 de ani, şi al cântăreţului Beau Cassidy, de 26 de ani. Ei îşi vor împărţi averea de 500.000 de dolari rămasă în urma decesului lui. Artistul a fost căsătorit de trei ori cu: Kay Lenz (între 1977- 1983), Meryl Tanz (între 1984-1985) şi Sue Shifrin (între1991-2016).