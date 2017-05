Roger Moore a murit: actorul avea 89 de ani

Star al filmelor din seria „James Bond“, Sir Rooger Moore a murit în Elveţia la vârsta de 89 de ani, după o scurtă luptă cu cancerul, potrivit familiei sale, scrie „The Telegraph“.

Vestea morţii lui Roger Moore a venit prin intermediul unui mesaj publicat de copiii actorului pe contul de Twitter al acestuia: „Cu inimile îndurerate suntem nevoiţi să vă împărtăşim groaznica veste a morţii tatălui nostru, Sir Roger Moore. Suntem devastaţi de durere.“

În acelaşi mesaj este dezvăluit şi faptul că Roger Moore a fost diagnosticat cu cancer: „Tatăl nostru iubit a murit astăzi în Elveţia după o luptă scurtă, dar curajoasă cu cancerul. Dragostea cu care a fost înconjurat în ultimele sale zile de viaţă a fost atât de mare încât nu poate fi descrisă în cuvinte. Ştim că dragostea şi admiraţia noastră vor fi amplificate de mii de ori, în întreaga lume, de oamenii care i-au văzut filmele, serialele şi munca pasionată în slujba UNICEF, pe care a considerat-o a fi cea mai mare realizare a sa.“

„îţi mulţimim, tată, pentru faptul că ai rămas tu însuţi, pentru faptul că ai fost atât de special pentru atât de mulţi oameni“, au încheiat copii starului britanic, Deborah, Geoffrey şi Christian.

Roger Moore va fi înmormântat în cadrul unei ceremonii funerare private care va avea loc la Monaco, aşa cum a lăsat scris în testament.

Roger Moore a interpretat rolul celebrului agent 007 în şapte filme din seria „James Bond“, inclusiv în două dintre cele mai apreciate - „Live and Let Die“ şi „Spy Who Loved Me“.