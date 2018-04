Prinţul Harry şi Meghan Markle refuză cadourile de nuntă în favoarea unor donaţii pentru organizaţii caritabile

„Prinţul Harry şi Meghan Markle sunt incredibil de recunoscători pentru bunăvoinţa care le-a fost demonstrată de la anunţarea logodnei lor şi îşi doresc să beneficieze cât mai mulţi oameni de această generozitate de spirit. Cuplul cere ca oricine vrea să marcheze ocazia să se gândească să facă o donaţie pentru o organizaţie caritabilă, în loc să trimită un cadou de nuntă”, arată un anunţ publicat de Familia Regală britanică, scrie news.ro

Prinţul Harry şi Meghan Markle au ales personal şapte organizaţii pe care ar vrea să le susţină, acestea reflectând valorile pe care le au în comun.

„Prinţul Harry şi Meghan Markle nu au relaţii anterioare cu aceste organizaţii pe care le-au ales. Cuplul a ales organizaţii caritabile care reprezintă o gamă de teme de care ei sunt foarte interesaţi, inclusiv sportul pentru schimbare socială, emanciparea femeilor, conservarea, mediul, persoanele fără adăpost, HIV şi forţele armate. Multe dintre acestea sunt organizaţii mici, iar cei doi sunt fericiţi să poată pune în lumină munca acestora”, mai arată anunţul.

Organizaţiile alese de logodnici sunt: CHIVA (Children's HIV Association), Crisis (dedicată persoanelor fără adăpost), Myna Mahila Foundation (pentru emanciparea femeilor din Mumbai), Scotty's Little Soldiers (dedicată copiilor care şi-au pierdut un părinte care a servit Forţele Armate britanice), StreetGames (care utilizează sportul pentru a schimba vieţi în comunităţi din Regatul Unit), Surfers Against Sewage şi The Wilderness Foundation UK (dedicate mediului).

Meghan Markle şi prinţul Harry s-au logodit în noiembrie 2017, iar în ianuarie 2018 ea a anunţat că renunţă la rolul din serialul „Suits”. Cei doi se vor căsători pe 19 mai, la Capela St. George, pe domeniul Castelului Windsor.

