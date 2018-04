Nicolas Cage vrea să renunţe la actorie. Care sunt motivele FOTO

Nicolas Cage, în vârstă de 54 de ani, a declarat că va renunţa la actorie, în următorii ani, pentru a se concentra pe regie şi producţie de film, de care este foarte pasionat.

Aflat în Puerto Rico pentru a-şi prezenta cel mai recent film, „Primal“, de Nick Powell, Nicolas Cage, cunoscut din pelicule precum „Ghost Rider“ şi „National Treasure“, a declarat pentru jurnalişti: „În ceea ce priveşte producţia şi regia, da, mă întorc la producţie. Compania mea, Saturn Films, este implicată în toate lungmetrajele pe care le fac acum“, potrivit Mediafax.

„Regia este ceva ce vizez să fac, pentru că acum sunt în principal artist de film. Voi mai face asta trei sau patru ani şi apoi vreau să mă concentrez pe regie“, a spus Cage.





Nicolas Cage FOTO Getty Images

Actorul a declarat recent că are tendinţe de autodistrugere atunci când nu lucrează, pentru că are nevoie de o rutină. Nicolas Cage a mai mărturisit că are tendinţa de a accepta unele roluri în superproducţii pentru „a-şi plăti facturile“.