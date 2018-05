Morgan Freeman luptă cu acuzaţiile de hărţuire sexuală: Sunt devastat că 80 de ani din viaţa mea riscă să fie compromişi

„Sunt devastat că 80 de ani din viaţa mea riscă să fie compromişi, într-o clipă, de articolele publicate de mass-media“, a declarat Morgan Freeman pentru Time . „Toate victimele abuzurilor şi hărţuirilor sexuale trebuie să fie auzite. Iar noi trebuie să le ascultăm. Dar nu este corect să punem semnul egal între incidente oribile de agresiune sexuală şi complimente sau umor nepotrivite“, a adăugat starul.

Freeman, care a prezentat scuze publice la scurt timp după dezvăluirile CNN, a subliniat în a doua declaraţie că obişnuieşte să se folosească de glume şi umor pentru a-i face pe oameni „să se simtă apreciaţi şi în largul lor“, însă recunoaşte că poate uneori nu a reuşit să facă acest lucru şi comportamentul lui a fost interpretat greşit.

„Vreau să fie cât se poate de clar: nu am creat medii de lucru nesigure. Nu am agresat femei. Nu am oferit locuri de muncă sau poziţii de conducere în schimbul sexului. Orice sugestie că am făcut aşa ceva este complet falsă“, a mai declarat actorul.

Morgan Freeman este cel mai recent nume de la Hollywood acuza de hărţuire sexuală după izbucnirea scandalului ce l-a avut în centru pe producătorul Harvey Weinstein, pus recent sub acuzare pentru viol şi agresiune sexuală. Astfel de acuzaţii a dus la demisii, expulzarea din instituţii dedicate cinematografiei şi încetarea oricăror colaborări.

Clarificările actorului vin după ce reporterii CNN au intervievat 16 persoane, iar opt dintre ele susţin că au fost victime ale comportamentului neadecvat al lui Morgan Freeman, în timp ce alte opt au asistat la astfel de incidente. Potrivit investigaţiei, în ultimii zece ani, veteranul Hollywood-ului a avut un limbaj şi un comportament prin care a făcut numeroase femei să se simtă inconfortabil, le-a atins în mod nepermis, a făcut remarci discriminatorii şi comentarii vulgare despre hainele şi fizicul lor. Majoritatea victimelor au recunoscut că nu l-au raportat pe actor, motivând că le era teamă că-şi vor pierde locul de muncă. Povestea pe larg.

Morgan Freeman este considerat una dintre cele mai mari stele ale Hollywood-ului. Actor şi producător de film, născut pe 1 iunie 1937, în Memphis, Stele Unite ale Americii, Freeman a jucat în peste 100 de producţii cinematografice şi de televiziune, între care „Şoferul doamnei Daisy/ Driving Miss Daisy“ (1989), „Închisoarea îngerilor/ The Shawshank Redemption“ (1994), „Se7en“ (1995) şi „O fată de milioane/ Million Dollar Baby“ (2004). Pentru acesta din urmă a primit şi premiul Oscar la categoria Cel mai bun actor într-un rol secundar. A primit alte patru nominalizări la premiile Oscar şi, în 2012, premiul Cecil B. DeMille, la gala Globurilor de Aur. Pentru rolul din „Şoferul doamnei Daisy“, Morgan Freeman a primit trofeul Ursul de Aur, la Festivalul de Film de la Berlin, şi un Glob de Aur.

În ultimii ani, Morgan Freeman a jucat, între altele, în peliculele din trilogia „Batman“ regizate de Christopher Nolan şi în filmul „Neînfrânt/ Invictus“ (2009), de Clint Eastwood. În 2018, el a fost recompensat pentru întreaga carieră la gala premiilor Sindicatului actorilor americani (Screen Actors Guild / SAG).