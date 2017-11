Louis C.K. face pasul în faţă şi recunoaşte acuzaţiile de hărţuire sexuală. Mărturia comediantului

„Aceste poveşti sunt adevărate“, a declarat Louis C.K. după ce „The New York Times“ a publicat un articol în care patru comediante – Dana Min Goodman, Julia Wolov, Rebecca Corry şi Abby Schanchner – şi o altă femeie, care a dorit să-şi păstreze anonimatul, au mărturisit că actorul le-a obligat să-l privească în timp ce se masturba

În scandalul de amploare de la Hollywood în care nume de top au fost acuzate de abuzuri sexuale şi comportament inadecvat, Louis C.K. este primul star care recunoaşte public faptele, dar şi că statutul său l-a ajutat să-şi reducă la tăcere victimele vreme de mai mulţi ani.

„Puterea pe care am avut-o asupra acestor femei a fost dată de faptul că ele mă admirau. Iar eu mi-am exercitat această putere în mod iresponsabil“, a precizat comediantul, citat de The Independent

Impactul acuzaţiilor asupra carierei lui C.K. a fost rapid. După dezvăluirile din „The New York Times“, premiera noului său film, „I Love You, Daddy“, a fost anulată, HBO a anunţat că va elimina de pe platforma online toate show-urile comediantului, iar reprezentanţii FX, care difuzează serialul creat de C.K., au precizat că vor lua o decizie în ceea ce priveşte colaborarea cu acesta.

În comunicatul dat presei, comediantul a cerut iertare atât victimelor sale, cât şi familiei, prietenilor şi colegilor de breaslă, precizând însă că regretul cu care va trebui să trăiască toată viaţa nu înseamnă nimic în comparaţie cu durere pe care le-a provocat-o lor.

Redăm integral declaraţia lui Louis C.K.:

Vreau să comentez poveştile spuse jurnaliştilor „The New York Times“ de cinci femei, Abby, Rebecca, Dana, Julia, cele care au putut să-şi dea acordul de a fi numite, şi de una care nu a putut. Acele poveşti sunt adevărate. La vremea aceea, m-am convins singur că ceea ce am făcut e OK, pentru că niciodată nu i-am arătat unei femei penisul meu fără a o întreba mai întâi dacă doreşte, ceea ce este adevărat. Dar ceea ce am învăţat mai târziu, mult prea târziu, este că atunci când ai putere asupra unei alte persoane, să o întrebi dacă vrea să-ţi privească penisul nu este de fapt o întrebare. Este o situaţie ruşinoasă pentru acea persoană. Puterea pe care o aveam asupra acestor femei era dată de faptul că ele mă admirau. Iar eu am exercitat această putere într-o manieră iresponsabilă.

Am avut remuşcări pentru acţiunile mele. Şi am încercat să învăţ din ele. Şi să fug de ele. Acum sunt pe deplin conştient de amploarea impactului acţiunilor mele. Am aflat ieri măsura în care le-am afectat pe aceste femei care m-au admirat şi care s-au îndoit de propria persoană, s-au simţit ruşinate şi au fost mai prudente chiar şi în preajma altor bărbaţi care nu le-ar fi pus niciodată într-o asemenea poziţie. De asemenea, am profitat de faptul că am fost admirat pe scară largă în comunitatea mea şi a lor, ceea ce le-a convins să nu-şi împărtăşească poveştile şi le-a forţat să treacă prin situaţii grele atunci când au încercat să o facă, pentru că oamenii care mă admirau nu doreau să le asculte. Nu m-am gândit că fac astfel de lucruri pentru că poziţia pe care am avut-o mi-a permis să nu mă gândesc din această perspectivă.

Nu există nimic din toate acestea pentru care să mă fi iertat. Trebuie să fac pace cu cine sunt. Ceea ce nu înseamnă nimic în comparaţie cu trauma pe care le-am provocat-o acestor femei. Mi-aş fi dorit să reacţionez pe măsura admiraţiei lor faţă de mine, să fiu un bun exemplu de bărbat pentru ele şi să le ofer îndrumare din postura de comediant, pentru că le-am admirat munca. Cel mai greu regret cu care trăieşti este că ai rănit pe cineva. Şi încă nu-mi pot da seama de scopul cu care le-am rănit.

Aş fi îndrăzneţ să trec cu vederea durerea pe care le-am provocat-o şi oamenilor cu care am lucrat şi a căror viaţa profesională şi personală a fost afectată de toate aceste lucruri. Regret profund că am atras o atenţie negativă asupra managerului meu, Dave Becky, care doar a încercat să medieze o situaţie pe care eu am cauzat-o. Am adus durere şi suferinţă oamenilor de la FX care mi-au oferit atât de multe. Am cauzat durere familiei mele, prietenilor mei, copiilor mei şi mamei lor.

Mi-am petrecut lunga şi norocoasa carieră spunând orice am vrut. Acum voi face un pas în spate şi pentru mult timp doar voi asculta.