Larry King, acuzat de agresiune sexuală de fosta soţie a lui Eddie Fisher: Eram şocată. El avea un zâmbet glorios pe faţă

Terry Richard, în vârstă de 63 de ani, afirmă că incidentele au avut loc în anii 2005 şi 2006, la galele de decernare a unor premii în baseball la Universal Studios din Los Angeles.

În 2005, în timp ce pozau împreună la cererea fotografilor de la eveniment, femeia susţine că fostul star al postului de televiziune CNN şi-a băgat mâna pe sub rochia cu spatele gol pe care o purta şi i-a ţinut mâna pe fund preţ de câteva secunde.





„Nu mi-a venit să cred. Eram şocată. Am încremenit şi am forţat un zâmbet în faţa camerelor. N-am ştiut cum să reacţionez“, a declarat Terry Richard, potrivit Daily Mail.

„Larry King avea un zâmber glorios pe faţă. N-am spus nimic pentru că n-am vrut să fac o scenă în faţa tuturor. Ar fi trebuit să-i trag o palmă peste faţă, dar trebuia să ţină un discurs la acel eveniment. A fost oribil. Ce m-a uimit a fost faptul că nu părea să-l intereseze că eram soţia cuiva pe atunci, copilul meu era şi el prezent la eveniment, lucram şi aveam peste 50 de ani. Aşadar, nu există limită de vârstă când vine vorba de aşa ceva“, a adăugat cea de-a patra soţie a regretatului Eddie Fisher.

Terry Richard FOTO Daily Mail

La un an de la incident, Terry Richard povesteşte că în cadrul unui alt eveniment asemănător a fost din nou agresată sexual de Larry King, deşi ar fi încercat să-l evite toată seara.

„Fotograful meu ne-a cerut să pozăm împreună, iar de această dată purtam o rochie scurtă. Credeam că din moment ce nu mai purtam o rochie cu spatele gol nu va putea să facă din nou acel lucru, aşa că am acceptat să pozăm împreună. Credeam sincer că acel câine bătrân nu va mai face nimic, dar m-am înşelat. M-a strâns de fund atât de tare încât am avut vânătaie o săptămână. De data asta, însă, am ţipat, iar Larry a plecat instantaneu de lângă mine. Şi-a luat soţia care se afla pe covorul roşu şi s-a îndreptat spre limuzine. Eram şocată şi mă gândeam că a făcut un obicei din a agresa femei“, a mărturisit femeia.

Fotografia din anul 2005 în care Larry King a pozat alături de Terry Richard FOTO Daily Mail

Terry Richard povesteşte, de asemenea, că nu l-a mai văzut de atunci pe Larry King, însă, aşteaptă scuze din partea lui. „Nu am nevoie de bani de la el, am nevoie de scuze. Are o soţie şi o fiică. Cum s-ar simţi dacă şi ele ar păţi aşa ceva? Larry m-a agresat în faţa camerelor pentru că ştia că nu voi avea cum să reacţionez. Şi-a făcut un obicei din acest lucru ştiind că nu voi putea face nimic“, a menţionat fosta soţie a lui Eddie Fisher.

„Larry are doi băieţi tineri. Sper că nu i-a învăţat să se comporte la fel“, a adăugat Terry Richard care a menţionat că a ales să facă publiă această poveste în urma dezvăluirilor de la Hollywood privind agresiunile sexuale.





Potrivit Daily Mail, avocatul lui Larry King a declarat că acuzaţiile aduse de Terry Richard sunt complet false: „Domnul Larry King nu a făcut aşa ceva niciodată“.